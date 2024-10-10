Путініст Стівен Сігал хоче воювати на боці окупанта заради президента РФ

Сігал має дивну, неприродну симпатію до Путіна.

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Стівен Сігал висловив готовність воювати за РФ і вмирати за Путіна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Колись зірка голлівудських бойовиків, а сьогодні - кишеньковий підспівувач кривавого режиму Путіна Стівен Сігал став автором фільму з іронічною назвою "Во имя справедливости". У ньому путініст розповів, як дізнався про те, що країна-окупант вторглася на територію незалежної України, і якою була його перша реакція.

Новина застала Сігала на Близькому Сході. І божевіллям свого російського патрона він, схоже, здивований не був.

Ба більше, артист заявив, що йому вдалося те, що незрозуміло політикам і авторитетним експертам уже майже три роки повномасштабного вторгнення; те, чого владна верхівка країни-агресора й сама не може пояснити своїм громадянам, - у чому мета і сенс для рф у війни в Україні.

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"Що стосується Володимира Путіна, то я знаю, що він насправді відстоював і що намагався зробити", - цитують Сігала росЗМІ.

Також Стівен Сігал заявив, що планує воювати на боці країни-окупанта і готовий померти за диктатора Путіна. Про це він написав у листі до директора країни-агресора на другий день повномасштабної війни в Україні: "Я буду на боці свого президента, я буду битися на боці свого президента і, якщо знадобиться, я помру зі своїм президентом".

Хто такий Стівен Сігал? Стівен Сігал - американський актор і продюсер. Знімався в бойовиках; пік популярності припав на 80-90-ті роки. Шанувальник РФ і російської культури. З 2016 року має російське громадянство. Виступав на окупованій території Криму. Після 24 лютого 2022 року відвідував РФ і висловлював свою підтримку країні-агресору.

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