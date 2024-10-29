Загрожує 10 років: у Росії заарештували популярного актора за підтримку України

Артуру Смольянінову загрожує тюремне ув'язнення за правду про напад на Україну.

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Артур Смольянінов навряд чи повернеться в терористичну Росію / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Комерсант

Коротко:

Смольянінову загрожує два тюремні терміни через Україну

На актора завели дві кримінальні справи

Артист не збирається повертатися до РФ

Російського актора АртураСмольянінова, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав з терористичної Росії, заарештували заочно, і йому загрожує тюремний термін.

Як пише російське пропагандистське видання Стархіт, традиційно, актора намагаються покарати за правду про військове вторгнення Росії в Україну. На 41-річного актора завели на нього дві кримінальні справи - одну за "фейки" про російських окупантів та іншу - "збудження ненависті та ворожнечі". За однією статтею йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі, за іншою - до шести.

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Однак це навряд чи стане можливим, оскільки артист виїхав із РФ і вже кілька років живе за кордоном. До речі, в Росії продовжує проживати дружина артиста і його діти.

Хто такий Артур Смольянінов Артур Смольянінов - актор театру, кіно та озвучування, театральний режисер і автор пісень. У січні 2023 року розповів в інтерв'ю виданню "Нова газета - Європа", що працює в Латвії, взяв участь у відновленому проєкті "Громадянин поет" і активно розвиває свою кар'єру в Латвії. Підтримав Україну і виступив проти військового вторгнення Росії в мирну Україну.

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Нагадаємо, раніше російський актор Артур Смольянінов, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав з Росії, висловився про війну і розніс Путіна.

Раніше також російський актор Олексій Серебряков, який свого часу критикував Путіна і його терористичний режим, раптом видав жалісливу слізливу історію в дусі кремлівської пропаганди і навіть пустив сльозу.

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