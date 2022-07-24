"Це мракобісся": Серебрякова, який критикує Росію, порівняли з Лободою

Росіяни бісяться через правду про свою країну і владу.
Російського актора Олексія Серебрякова, який тривалий час жив у Канаді, розкритикували після повернення на батьківщину.
Раніше артист неодноразово критикував РФ, але нещодавно повернувся в країну. Це викликало обурення росіян. Зокрема пропагандист Дениса Сорокін заявив, що Серебряков не вибачився за свої слова, тому не має права жити в Росії.
"Я вважаю, що його потрібно прогнати назад до Канади. Ми занадто добрі! Стали забувати їх проступки, прощаємо їх. А не треба - ні прощати, ні забувати. Йому, як Лободі, треба на 50 років заборонити в'їзд до Росії. А то, кажуть, він у театрі грає. Це взагалі жах! Це мракобісся", - заявив він.
Раніше відомий російський актор Олексій Серебряков відповів на численні звинувачення в русофобії на свою адресу, підкресливши, що вважає себе назавжди абсолютно російською людиною.
читайте такожДах знесло, авто згоріло: Лобода показала, що окупанти накоїли з будинком її родиниТакож ми повідомляли, з початком вторгнення в нашу країну Лобода повністю змінила свою думку і зайнялася волонтерською діяльністю, навіть відкрила центр психологічної допомоги українцям, постраждалим внаслідок російської агресії.
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