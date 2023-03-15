"Світ навиворіт. Колумбія": Дмитро Комаров покаже, як шукають найдорожчі смарагди у світі

Найвідоміший мандрівник України запрошує глядачів зануритися у захоплюючий світ дорогоцінних скарбів.

Світ навиворіт. Колумбія - Дмитро Комаров у пошуках смарагдів / Прес-служба

У пʼятницю, 17 березня, о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна телеглядачів чекають нові пригоди Дмитра Комарова у незвіданій Колумбії. У третьому випуску Світу навиворіт, знятому до повномаштабного вторгнення, мандрівник стане шукачем смарагдів та розповість про незвичайну подію, що дає можливість розбагатіти простим колумбійцям.

Команда вирушить у регіон міста Мусо, де добувають найдорожчі смарагди у світі. Кажуть, що коштовні камені там лежать просто під ногами, але знайти їх не так вже й просто. Дорога до шахт лежить небезпечною стежкою та прихована у джунглях Колумбії від сторонніх поглядів.

Дмитро Комаров познайомить глядачів із баладорою – унікальною подією, яка дає можливість розбагатіти простим колумбійцям. В надії назавжди змінити своє життя вони шукають коштовності в переробленій породі, залишеній власниками смарагдових шахт. Людей, які займаються пошуком коштовних каменів, називають гуакеро.

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Світ навиворіт. Колумбія - Дмитро Комаров у пошуках смарагдів / Прес-служба

Дмитро побуває в ролі шукача скарбів і випробує свою вдачу разом із сотнею інших гуакеро. У випуску глядачі дізнаються, чому ці смарагди назвали кривавими, скільки коштував найдорожчий смарагд, знайдений гуакеро, і як насправді живе населення одного з найбагатших на скарби регіонів світу.

Варто зазначити, смарагди колумбійського походження вважаються найкращими та найдорожчими у світі. Чи знайде Дмитро Комаров свій власний смарагд, дивіться цієї пʼятниці, 17 березня, о 19:30 на 1+1 Україна.

Світ навиворіт. Колумбія - Дмитро Комаров у пошуках смарагдів / Прес-служба

Нагадаємо, сезон про Колумбію Дмитро Комаров зняв до повномасштабного вторгнення. Команда проекту вирішила показати нові випуски, щоб підтримати українців у складні часи та подарувати позитивні емоції.