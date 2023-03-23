Світ навиворіт: Дмитро Комаров стане шахтарем у смарагдовій копальні Колумбії

"Казино посеред Анд": Дмитро Комаров покаже, на що йдуть колумбійці заради пошуку смарагдів, та побуває в гостях у шахтаря, який став мільйонером.

Світ навиворіт Колумбія - Дмитро Комаров в пошуках смарагдів / Прес-служба

В пʼятницю, 24 березня, о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна покажуть новий епізод Світу навиворіт, знятий до повномасштабного вторгнення. Команда проєкту продовжує цикл програм про смарагдовий регіон Колумбії.

У новому випуску Дмитро Комаров вирушить до міста Музо, яке ще називають смарагдовою столицею або "казино посеред Анд". Все тому, що 90% найдорожчих каменів у світі видобувають саме у шахтах поблизу, а знайти "свій" камінь та вмить розбагатіти тут може кожен.

Робота шахтаря дуже небезпечна. У темній слизькій копальні колумбійцям загрожують не тільки обвали та нестача кисню, але і підвищений рівень підземних вод. Та попри небезпеку, бажаючих працювати в смарагдових шахтах багато.

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Для звичайних колумбійців це одна з небагатьох можливостей "виграти по-крупному". Вони сподіваються знайти той самий смарагд, а на виручені кошти здійснити мрію – оплатити навчання, купити будинок для батьків або вирушити в мандрівку.

Дмитро Комаров випробує на собі особливості роботи шахтарем та спуститься в копальню, глибиною 18 метрів. Видобуток смарагдів там проводиться за допомогою буріння. Вручну шахтарі обробляють сотні кілограмів породи. Ця праця – не для слабких.

Світ навиворіт Колумбія - Дмитро Комаров в пошуках смарагдів / Прес-служба

"Робота не дитяча. Тепер коли я буду бачити смарагди в ювелірних крамницях, згадуватиму, якою важкою працею вони дістаються з-під землі", - прокоментував свій новий досвід Дмитро Комаров.

Крім того, в новому випуску, мандрівник познайомиться з чоловіком, якому вдалось на шахті знайти омріяний камінь та стати мільйонером.

На що він витратив виручені кошти та як пройшов робочий день Дмитра Комарова в смарагдовій шахті, дивіться у четвертому випуску "Світ навиворіт. Колумбія" 24 березня о 19:30 на телеканалі 1+1 Україна.

Світ навиворіт Колумбія - Дмитро Комаров в пошуках смарагдів / Прес-служба

Нагадаємо, сезон про Колумбію Дмитро Комаров зняв до повномасштабного вторгнення. Команда проекту вирішила показати нові випуски, щоб підтримати українців у складні часи та подарувати позитивні емоції.