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Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: локації Херсонщини, куди варто поїхати після перемоги

27 листопада 2022, 10:42

Мандрівник розповів про дивовижні куточки Херсонської області, які зараз знаходяться у тимчасовій окупації.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - Херсонщина
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - Херсонщина / Прес-служба

Вже 28 листопада о 17:00, з понеділка по четвер на телеканалі ТЕТ показуватимуть проєкт Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, у якому головний мандрівник країни відправився експедицією Україною, щоб продемонструвати туристичний потенціал нашої країни та розкрити її неймовірну красу. В першому сезоні проєкту Комаров показав казкові куточки Херсонщини, які, на жаль, наразі перебувають в окупації російськими військами, що 24 лютого розпочали повномасштабне вторгнення у нашу країну.

У сезоні Мандруй Україною з Дмитром Комаровим мандрівник покаже неймовірні місця, куди кожний українець обов’язково вирушить на відпочинок після нашої перемоги. У програмі, знятій до повномасштабного вторгнення, Комаров занурився у загадки унікального біосферного заповідника Асканія-Нова, який наразі знаходиться в окупації. Асканію-Нову називають одним з семи чудес України. Тут перебуває понад 1200 тварин з п’яти різних континентів світу.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - Херсонщина
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - скарби Асканія-Нови / Прес-служба

Також глядачі пригадають і справжню пустелю посеред Херсонщини – Олешківські піски, які називають справжньою українською Сахарою, а також відправляться на побачення на острів Джарилгач разом з родинами творців Мандруй Україною - Дмитром Комаровим та Олександрою Кучеренко, а також з Олександром Дмитрієвим, Іриною Спірідоновою і 6-річною донькою Алісою. Тоді команда проєкту показала, як на Джарилгачу можна влаштувати романтичну вечерю не гірше, ніж на Мальдівах.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - Херсонщина
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - побачення на острові Джарилгач / Прес-служба

"Це справжня казка та гордість, що у нас є такі місця. Друзі, нам слід користуватись тим, що подарувала наша рідна країна, наша природа, наші унікальні заповідники, моря, пляжі, піски. Це слід берегти та отримувати задоволення", - так під час однієї з експедицій прокоментував Дмитро Комаров.

Окрім того, мандрівник завітав і на Лемурійське озеро, вивчив його секрети та дізнався, чи насправді воно таке цілюще, як про нього кажуть.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - Херсонщина
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим - цілюще Лемурійське озеро / Прес-служба

Про неймовірну Херсонщину, а також інші куточки України глядачі зможуть побачити вже з 28 листопада о 17:00 з понеділка по четвер в ефірі телеканалу ТЕТ.

Нагадаємо, після 24 лютого Дмитро Комаров поставив свою мандрівничу діяльність на паузу та активно працює на інформаційному фронті, активно розповідає та показує жахіття, які творять російські окупанти своїми ракетами на українській землі. Також телеведучий на своїх особистих сторінках у соцмережах публікує відео та фото звільнених міст Харківщини, Херсонщини та інших регіонів. Окрім того, Комаров разом з іншими небайдужими українцями працює і на волонтерському напрямку, закуповуючи авто та інші необхідні спорядження для української армії.

шоу-бізнес Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
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