Голос країни-12: у першому епізоді "Нокаутів" покажуть, хто із зірок стане радниками тренерів шоу

Катя Осадча у першому епізоді "Нокаутів" на Голосі країни-12 / Прес-служба

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра першого епізоду "Нокаутів" наймасштабнішого музичного проєкту Голос країни-12, трансляція якого була перервана через повномасштабне вторгнення рф на територію України.

За ініціативи народного тренера та мецената Андрія Мацоли улюблений проєкт мільйонів повернувся, щоб нагадати про талант української нації та піснею підтримати моральний дух глядачів, а також допомогти українським захисникам. Цієї осені проєкт виходить на телеканалі ТЕТ, поки 1+1 виконує важливу місію – транслює Національний марафон "Єдині новини".

Вже у неділю телеглядачі побачать новий етап проєкту Голос країни під назвою "Нокаути". За правилами проєкту, лише 3 учасники від кожної команди пройдуть у суперфінал. Тренер має право переміщати своїх учасників на стільцях тільки за годинниковою стрілкою, тобто тренер не може пересадити учасника з третього стільця на перший. Якщо учаснику не вистачило місця на стільцях, він залишає проєкт.

Допомагати тренерам у нелегкому виборі будуть зіркові радники. У першому епізоді нокаутів місце радника посяде популярний співак Артем Пивоваров, пісні якого стають абсолютними хітами. Після повномасштабного вторгнення співак запустив музичний проєкт "Твої вірші, мої ноти", у якому надає авторського музичного обрамлення віршам відомих українських поетів та виконує їх у дуеті із популярними зірками.

Надя Дорофєєва та Артем Пивоваров у першому епізоді "Нокаутів" на Голосі країни-12 / Прес-служба

Також зірковим радником стане співачка Христина Соловій, яка починала свій творчий шлях на Голосі країни, а наразі є однією з найпопулярніших українських виконавиць.

Боротиметься за місце у фіналі вокаліст та рокер із Херсону на ім’я Гліб Пархоменко, який заспіває пісню Sam Brown "Stop" у незвичній рок-версії.

"24 лютого після зйомок проєкту Голос країни я повинен був повертатися у Херсон, але через початок повномасштабної війни мені довелося залишитися у Києві. Мої рідні провели в тимчасовій окупації цілих 5-місяців, але на щастя, їм вдалося вибратися з Херсону. Наразі там залишається моя бабуся, дядько та багато друзів. З кожним днем з ними стає все складніше виходити на зв’язок. Зараз майже щодня я виходжу на вулиці Києва та даю вуличні концерти задля того, щоб збирати гроші на ЗСУ. Свій виступ я хотів би присвятити родичам, друзям та усім людям, які пережили жахи тимчасової окупації. Я вірю, що одного дня ми всі зустрінемося в українському Херсоні, щоб відсвяткувати перемогу України", - каже Гліб.

Чи зможе хлопець зайняти місце у суперфіналі, стане відомо вже незабаром.

Гліб Пархоменко у першому епізоді "Нокаутів" на Голосі країни-12 / Прес-служба

Заспіває недільного вечора і Давід Маскіса, який на етапі "Вокальних батлів" заявив, що проходить навчання, щоб вступити до лав ЗСУ.

"Підготовка була пройдена успішно, наразі я перебуваю недалеко від Сходу країни, де кожного дня йдуть запеклі бої, в яких наші хлопці героїчно боронять державу. Хочу подякувати кожному українцю, який так чи інакше наближає нашу перемогу на всіх фронтах. Дякую волонтерам, які роблять неможливе. Бажаю всім українцям здоров’я, мужності, витримки. Перемога буде за нами. Ми знищимо ворога, де би він не був. Слава Україні і вічна пам’ять героям, які загинули за нашу країну", - каже Давід.

Співак виконає пісню Олі Полякової "Лед тронулся" у джазовій обробці, чим неабияк здивує тренерку. Яка доля чекає на вокаліста, та чи зможе він зайняти стілець та прокласти собі шлях до суперфіналу, стане відомо вже скоро.

Давід Маскіса у першому епізоді "Нокаутів" на Голосі країни-12 / Прес-служба

Продемонструє свої навички і багатодітний батько на ім’я Максим Бородін.

"Я їжджу на Захід нашої країни і переганяю автівки для наших захисників. Бувало всяке, автівки ламалися, але завжди є ті, хто готов зупинитися та допомогти просто на дорозі. Ніхто з українців ніколи не проїжджав повз. Наша перемога дуже близька, адже в країні не залишилося людей, яким було би байдуже. На "Нокаутах" я виконаю пісню під назвою "Supergirl", тобто "Супердівчина", яку я хочу присвятити своїй дружині. Вона справжня "супердівчина", адже мала сміливість у перші дні війни відпустити мене та самій справлятися з трьома дітьми. Весь цей час вона була міцною і захищала наш сімейний тил. Люба, ця пісня для тебе", - каже Максим.

Максим Бородін у першому епізоді "Нокаутів" на Голосі країни-12 / Прес-служба

З’явиться на сцені і відомий співак та ексчоловік тренерки Голосу країни DOROFEEVA Дантес. Кого з учасників він підтримає своїм співом, дивіться вже у неділю о 21:00 на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, у продовженні сезону оголошена благодійна мета – переглядаючи випуски, глядачі зможуть допомогти нашим захисникам боротись із ворогом. Голос країни разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" оголошує благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Його метою стане збір 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши будь-який внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень.

Дивіться Голос країни щонеділі о 21:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ".