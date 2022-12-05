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Герої нового часу, музичні колаборації та теплі бесіди: 1+1 готує різдвяний проєкт "Ти не один"

5 грудня 2022, 13:51
Атмосфера родинного затишку та свята у наш час необхідні, як ніколи.
Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1
Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1 / Прес-служба

Щороку найважливіші свята українці завжди зустрічають у компанії 1+1. Цієї зими команда телеканалу 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем ATLAS готує музичний різдвяний проєкт під назвою "Ти не один", у якому виступи зірок будуть поєднані з теплими розмовами з героями нового часу - волонтерами, представники культурного та волонтерського фронтів. У такий непростий для країни час учасники проєкту об’єднались, щоб створити атмосферу родинного затишку та підтримати кожного українця. Глядачі побачать проєкт "Ти не один" на Різдво, 25 грудня, на каналах Групи 1+1 media.

За форматом різдвяного проєкту, вперше українські артисти, військовослужбовці, волонтери, діячі культури, представники ДСНС та інших служб зберуться у камерній та затишній атмосфері, щоб поділитись своїми різдвяними традиціями та дитячими спогадами. Так, знаменита снайперка Євгенія Емеральд та парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська розкажуть про роль жінок на війні. Гості поділяться, як вони змінились за період війни, як переживають розлуку з рідними, яку переоцінку цінностей пройшли за дев’ять місяців незламного опору російській агресії. Проєкт познайомить ближче з тими, хто захищає Україну на фронті, а також допомагає в тилу.

Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1
Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1 / Прес-служба

На глядачів очікують несподівані музичні колаборації, українські пісні, які стали хітами під час повномасштабної війни, а також автентичні різдвяні колядки у сучасному музичному обрамленні. Популярні улюблені артисти заспівають з представниками поколінням нової сучасної музики, яка отримала потужний імпульс після з 24 лютого. У проєкті візьмуть участь MONATIK, DOROFEEVA, Макс Барських, WELLBOY, KOLA, Pianoboy, KAZKA, TVORCHI, Лілу45, Карта Світу, ROXOLANA, Коля Серга, SHUMEI, Moisei, переможниця Голосу країни-12 Марія Квітка, Віра Кекелія та Марта Адамчук та інші.

У події візьмуть участь улюблені ведучі 1+1, які всі дні війни працюють на інформаційному фронті, і стали опорою українців, Алла Мазур, Наталія Мосейчук, Юрій Горбунов, Людмила Барбір, Руслан Сенічкін та інші. Цей різдвяний вечір поєднає у собі українські традиції та реалії сьогодення.

Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1
Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1 / Прес-служба

Проєкт "Ти не один" матиме благодійну складову - кожен небайдужий зможе створити різдвяний настрій та надіслати подарунок маленьким підопічним благодійного проєкту СОС "Дитячі містечка", який опікується родинами та дітьми-сиротами. До слова, самі артисти також не залишать українських дітей без подарунків, і комусь випаде унікальна можливість отримати різдвяний сюрприз від учасників проєкту.

Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1
Ти не один - різдвяний проєкт від 1+1 / Прес-служба

Над створенням проєкту працює команда 1+1 Big Brave Events разом із фестивалем ATLAS.

Не пропустіть різдвяний проєкт "Ти не один" 25 грудня на каналах Групи 1+1 media.

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