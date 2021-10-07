Які речі не можна передавати з рук в руки: небезпечні прикмети

Чому гроші не можна передавати з рук в руки / pixabay

Є речі, які притягують до себе, як магніт, позитивну і негативну енергію. Наші предки вірили в прикмети, і ніколи не передавали з рук в руки ці речі, тому що вони накопичують в собі тільки негатив.

Щоб не залучити в своє життя біду і проблеми, дотримуйтесь цих правил.

Гроші з рук в руки краще не давати, щоб їх не стало менше. Люди намагалися покласти гроші на лаву, стіл або прилавок. У магазині варто давати не в руки касиру, а біля каси.

Амулет і предмети чаклунства ніколи не можна чіпати і брати в руки. Вважається, що енергетика — позитивна і негативна — може перейти на іншу людину разом з амулетом, а це дуже небезпечно для всіх.

До зброї у всі часи ставилися з шануванням, кинджали, мечі і сокири не брали в руки жінки і діти, забобон полягає в тому, що у матері, яка передасть дитині зброю, можуть початися проблеми зі здоров'ям.

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