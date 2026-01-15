Зеленський зустрівся із Залужним в Києві - про що говорили

Про що йдеться у матеріалі:
- Зеленський зустрівся із Залужним в Офісі президента
- Вони обговорили дипломатичні завдання для посилення України
Сьогодні, 15 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з надзвичайним та повноважним послом України в Великій Британії, головнокомандувачем Збройних сил України у 2021—2024 роках Валерієм Залужним в Офісі президента. Про це він повідомив у Telegram.
Президент повідомив, що подякував Залужному за його роботу та зазначив, що вони обговорили подальші завдання у сфері дипломатії для посилення України.
"Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість. Слава Україні!", - резюмує він.
Валерій Залужний - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує залишити дипломатичну посаду в Лондоні і може оголосити про це на початку січня. Про це повідомляло Radio NV із посиланням на кілька джерел у політичних та дипломатичних колах.
До цього сам Залужний зазначив, що повернення українських захисників додому після можливого перемир’я стане серйозним викликом для суспільства, і недостатня увага до потреб ветеранів може становити загрозу національній безпеці.
За його словами, Росії не потрібні окуповані території, а головною метою є незалежна Україна з її потенціалом, яка повинна стати "воротами" до Європи.
Інші новини:
Про персону: Валерій Залужний
Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія.
Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012).
23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.
Посол України у Великій Британії. Заступив на посаду 11 липня 2024 року.
