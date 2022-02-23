Рада виділила з держбюджету майже 23 млрд грн на оборону

Верховна Рада виділила 9 млрд на армію / УНІАН

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає збільшення фінансування сектору безпеки та оборони майже на 23 млрд. грн.

За ухвалення відповідного законопроекту № 7012-д "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" про збільшення видатків на оборону" за основу проголосували 343 народні депутати, загалом – 345 (при необхідному мінімумі у 226 голосів).

Як зазначив голова Комітету з бюджету Юрій Арістов, законопроект передбачає загальне збільшення видатків державного бюджету на 26,5 млрд грн.

"Цим законопроектом для вирішення невідкладних завдань передбачено збільшення видатків на 26,5 млрд. грн. Насамперед для Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Головного управління розвідки Міністерства оборони передбачено загалом збільшення на 22,7 млрд грн на підвищення обороноздатності держави. Ще 500 млн грн – на відновлення водопостачання у Донецькій області, обласним бюджетам Донецької та Луганської областей – по 100 млн грн", - сказав він.

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