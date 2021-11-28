Сто років самотності, пісень і танців: рецензія на мультфільм "Енканто: світ магії"

"Енканто" / Disney

В горах Колумбії причаїлося зелене містечко Енканто. У ньому все тримається на родині чарівників на прізвище Мадригаль. А сім'єю рулить матріарх, бабуся Альма. Саме завдяки їй сім'я колись і отримала чарівні здібності і чарівний же будинок. Їх символ - палаюча свічка на підвіконні. І поки світло не меркне, а вона горить - все в порядку. Кожен з дітей і онуків в сімействі Мадригаль має, що називається, свою спеціалізацію. Джульєтта лікує від хвороб печивом. Луїса - підкови гне як калачі. Антоніо розуміє мову звірів. У Долорес феноменальний слух. Пепа керує погодою. Красуня Ісабела з повітря дістає квіти. І тільки у кучерявої добрячки Мірабель ніякого дару немає - з приводу чого вона сильно переживає. І багато років тому після поганого передбачення зник віщун Бруно. Але ось будинок йде тріщинами, сім'я Мадригаль починає втрачати свої сили. І кашу доводиться розсьорбувати Мірабель.

"Енканто " - черговий плід співпраці мегакорпорації Disney і актора/співака Ліна-Мануеля Міранди (він писав пісні для" Моани", знімався в новій версії Мері Поппінс, а зараз працює над екранізацією"Русалочки"). Причому, що цікаво, цього разу продюсери, очевидно, дали Міранді "добро" і він перетворив мультфільм в класичний мюзикл - де пісні/танці завжди головні. А, власне, сюжет відходить на другий план.

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І, загалом, фанати мюзиклів можуть бути задоволені - картинка яскрава / соковита, номерів багато і на будь-який смак. Спостерігати за нею одне задоволення. У плані пісенного матеріалу Міранда не став нічого особливо винаходити і використовував вже неодноразово приносила йому успіх суміш латиноамериканських ритмів та інструментів з невеликою щіпкою хіп-хоп ритмів. Музика вийшла якісна, але, на жаль, не особливо запам'ятовується.

Сам же світ "Енканто" явно натхненний Габріелем Гарсією Маркесом і його магічним реалізмом, але творці мультфільму на цю тему не напирають - все-таки твір дитяче. А дітям явно рано читати "Сто років самотності" та "Полковнику ніхто не пише".

І "Дісней" не був би "Діснеєм", якщо не покрив все патокою і єлеєм сімейних відносин і сімейних цінностей. Але, треба віддати належне, лінія суворого матріарха Альми і кучерявого дива Мірабель, хоч і повністю передбачувана, зроблена міцно і спостерігати за нею цікаво.

Підсумовуючи, "Енканто" - відмінний варіант для сімейного походу в кіно з дітьми. І фанатам мюзиклів і пісень в стилі "Ай мі морена де мі коразон" - їм мультфільм точно сподобається.

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