Найпопулярніші українські документальні фільми стали доступними англійською мовою

Історичні документальні фільми телеканалу 1+1 відтепер на Youtube англійською мовою / Пресслужба

Історичні документальні фільми "Україна. Повернення своєї історії", "Скарби нації" та "Таємничі манускрипти" телеканалу 1+1 стали доступні в Youtube у перекладі на англійську мову.

Цикл документальних фільмів авторства українського журналіста та продюсера Акіма Галімова та виробництва "1+1 Продашкн" виходять на 1+1 з 2016 року. Одна з серій цього циклу під назвою "Скарби нації" стала найпопулярнішим історичним фільмом в українському YouTube, набравши 5 мільйонів переглядів.

Документальні фільми із циклу "Україна. Повернення своєї історії" покликані розвінчати міфи та повернути українцям вкрадену історію, яку протягом століть і до сьогоднішнього дня росіяни методично намагались стерти з народної пам’яті, викривляючи справжні факти перед усім світом.

Ці історичні маніпуляції є частиною пропаганди, щоб виправдати свої імперські амбіції та агресивні дії, які сьогодні втілились у війні, розв’язаній росією проти України.

"Глибинна причина нападу Росії на Україну звісно ж криється в історії. Історія не дає спокою Путіну. Про це знають всі, хто стежить за його риторикою. Про це знають історики і ті, хто досліджує стосунки двох країн. Останні 400 років Москва намагалася знищити ідентичність Києва та присвоїти його історію собі, це легше робити поширюючи фейк про "один народ". Власне, моя команда вже 6 років вивчає це питання, тепер наші фільми є на каналі UT в YouTube. Якщо ви хочете зрозуміти більше, про те, що відбувається на східному кордоні Європи і чому Росії так важлива українська історія - наші історичні розслідування за посиланням в першому коментарі", – говорить автор фільмів Акім Галімов.

Автор документальних фільмів "Україна. Повернення своєї історії", "Скарби нації" та "Таємничі манускрипти" Акім Галімов / Пресслужба

У першій частині "Україна. Повернення своєї історії" автори разом із істориками показали безперервність розвитку української державності протягом тисячоліття. Команда по кістках із саркофагу в Софії Київській відновила зовнішність дружини Ярослава Мудрого, шведської принцеси Інгігерди, яку російські священнослужителі назвали своєю святою. Автори фільму за допомогою новітніх технологій відтворили справжнє обличчя видатного українського гетьмана Івана Мазепи, зображення якого було заборонене московським царем Петром І після укладення союзу зі Швецією. Також вони пояснили, навіщо росіяни фальсифікували портрети гетьмана та чому він потрапив під анафему Московського патріархату.

У другій частині фільму "Україна. Повернення своєї історії" автори разом з істориками відтворили зовнішність великого київського князя Ярослава Мудрого. Досліджуючи період Київської Русі, автори фільму встановили, навіщо російські дослідники вивозили останки руських правителів до Росії. Творці фільму розкажуть, як століттями росіяни спотворювали українську історію та привласнювали спадщину Київської Русі.

Історичні документальні фільми телеканалу 1+1 відтепер на Youtube англійською мовою / Пресслужба

У документальній стрічці "Скарби нації" команда проекту шукає, куди були вивезені гетьманські клейноди, що підтверджують давню українську державність. Цікаво, що ниточки розслідування знову ведуть саме на територію північного агресивного сусіда. Стрічка розвінчує нав'язані міфи про козаків, зокрема, що це були малоосвічені люди, які нічого окрім шароварів не носили.

В серії "Таємничі манускрипти" команда проєкту відшукала та дослідила надважливі манускрипти та документи, які впродовж століть були заховані від українців, аби приховати крадіжку церковної історії України, яка тісно повʼязана з історією самої країни. Команда провела наймасштабніше розслідування за всі серії циклу, вирушивши до архівів семи країн на різних континентах: Литви, Польщі, Румунії, Греції, Італії, Туреччини та Канади.

Історичні документальні фільми телеканалу 1+1 відтепер на Youtube англійською мовою / Пресслужба

Нагадаємо, з 2016 року 1+1 Media приділяє окрему увагу створенню контенту, що протидіє російській історичній пропаганді, зокрема у циклі документальних історичних фільмів Акіма Галімова "Україна. Повернення своєї історії". Перші дві серії історичного детектива отримали нагороду "Телетріумф" у номінаціях "Документальний фільм/серіал/проєкт" та викликали потужну дискусію у професійних колах та серед глядачів.