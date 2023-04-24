Найвідоміша політична сатира: 1+1 Україна покаже фільм Чарлі Чапліна "Великий" диктатор"

Класика світового кінематографу дозволить українському глядачеві побачити карикатурного диктатора - картину, на жаль, до болю знайому зараз.

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Сатирично-політична комедія "Великий" диктатор" на 1+1 Україна / Прес-служба

7 травня телеканал 1+1 Україна покаже культовий фільм Чарлі Чапліна - сатирично-політичну комедію "Великий" диктатор". Американська стрічка, що вийшла у 1940 році, залишається актуальною до сьогодні та вважається класикою політичної сатири. 7 травня, у день річниці інавгурації російського диктатора - володимира путіна, глядачі матимуть змогу провести паралелі між Хінкелем - карикатурою на нацистського лідера Адольфа Гітлера - та російським диктатором.

У фільмі "Великий" диктатор" Чарлі Чаплін виконав дві ролі: диктатора Аденоїда Хінкеля та єврейського цирульника. Стрічка засуджувала і висміювала методи правління Гітлера настільки нещадно, що лідер нацистської Німеччини вніс Чарлі Чапліна до списку своїх особистих ворогів. Показ "Великого диктатора" був заборонений у багатьох країнах, в тому числі в Іспанії, Японії та латиноамериканських державах. У Франції стрічку вперше показали у 1945 році після звільнення Парижа.

"Великий" диктатор" став першим звуковим фільмом Чарлі Чапліна. Картина отримала престижні кінонагороди та була номінована на Оскар у пʼяти категоріях. За свою 80-річну історію сатирична комедія "Великий" диктатор" продовжує залишатися одним з кращих фільмів за версією IMDb.

відео дня

Дивіться культовий фільм Чарлі Чапліна "Великий" диктатор" 7 травня на телеканалі 1+1 Україна.