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Прем'єра на 1+1: актори серіалу Різниця у віці розповіли про секрети своїх героїв

24 листопада 2021, 14:46

Історія розповість, як одне фатальне рішення може змінити долі таких різних людей.

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Кадр з ліричної комедії Різниця у віці / Пресслужба

Вже 29 листопада о 20:45 на 1+1 відбудеться прем’єра ліричної комедії Різниця у віці. Це - історія двох сестер Марго та Катерини, які наважаться "помінятися віком", аби здійснити кожна свою мрію. У серіалі героїні вплутуються у справжню авантюру, яка переверне догори дригом не тільки їхні життя, а й інших персонажів історії. А які перипетії чекають на героїв у новій комедії, розповіли актори – Ольга Атанасова, Дар’я Єгоркіна, Олексій Нагрудний, Лілія Ребрик та Ніна Ніжерадзе.

Так, Ольга Атанасова говорить, що завдяки сміливості та цілеспрямованості її героїня буде впевнено йти до своєї мети, боротися за "місце під сонцем" і серце чоловіка її мрії: "За сюжетом, моя Марго - справжня авантюристка у хорошому сенсі цього слова. Вона дуже смілива, цілеспрямована і впевнено крокує до свої мети. Мушу сказати, така схильність і цікавість до авантюри притаманна мені і в реальному житті. Я люблю ризикувати, пробувати щось нове і обожнюю відчуття, коли не знаєш, чим все закінчиться, але кайфуєш від процесу".

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Кадр з ліричної комедії Різниця у віці / Пресслужба

Дар’я Єгоркіна розповіла, що глядачам точно сподобається спостерігати, як її героїня буде руйнувати власні шаблони та упередження: "Одного дня ідеальна картина життя Катерини просто розлетиться на друзки. Діти поїхати вчитися за кордон, а чоловік, якому вона присвятила все своє життя, просить розлучення. Попри відчай, моя героїня ризикне змінити своє життя і кине виклик самій собі. Вона буде проходити через випробування та критику, вчитись новому, буде закохуватись, аби збудувати не лише кар’єру мрії, а й довести самій собі, що вона варта цього".

Олексій Нагруднийрозповідає, що у серіалі зіграє Андрія Логінова, представника "золотої молоді". Він – сучасний принц прямий і єдиний спадкоємець, імперії його матері, мрія багатьох дівчат і жінок, які прагнуть одружитися з ним і його спадком: "Мій герой буде намагатися вийти з тіні своєї деспотичної матері. Та чи усвідомить він, ким є насправді, та як йому реалізувати свій талант – залишимо інтригу".

Лілія Ребрик, яка у серіалі зіграє колишню дружину Андрія та креативну директорку міланського модного брендусказала: "Марина - сильна жінка, яка зуміла використати складні сімейні обставини, щоб стати особистістю і прийматеме рішення, від яких залежатиме її майбутнє. Не можу сказати, що Марина антигерой. Ми робили її порядною, але вона в тому бізнесі, де не можна панькатися".

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Кадр з ліричної комедії Різниця у віці / Пресслужба

А Ніна Ніжерадзе, яка втілить роль Анастасії Іванівни – мами Андрія, власниці фабрики елітної жіночої білизни розповіла: "Це - жінка девіз якої "я сама!". Я поставила собі завдання у цій історії створити образ моєї героїні, яка за характером буде справжнім "Цербером", який охороняє свою бізнес-імперію та контролює життя усіх її близьких. Тож ця героїня стане для глядачів цікавим відкриттям".

Головні ролі у новому проекті виконують популярні українські актори: зірка серіалу За три дні до кохання Дар'я Єгоркіна, акторка мелодрами Дві матері Ольга Атанасова, зірка серіалу Великі Вуйки. Вдома краще Володимир Горянський. У серіалі знімаються Олексій Нагрудний, Ніна Ніжерадзе, актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий, Лілія Ребрик, Станіслав Боклан, Олексій Вертинський, Валентин Томусяк, Олександр Безверхий, Ерік Абрамович, Сергій Дерев‘янко, Інна Мірошниченко та інші.​

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Кадр з ліричної комедії Різниця у віці / Пресслужба

​Головний продюсер телеканалу 1+1 - Максим Кривицький. Продюсери - Олена Єремєєва та Дарина Жукова. Продюсери від кінокомпанії БРЕНДКОМ - Сергій Шевчук, Юрій Щиренко, Павло Поздняков. Автор проекту та режисер-постановник - Олексій Кирющенко. Автор сценарію - Олександр Куколенко.

А про інші пригоди та життєві перепертії героїв серіалу Різниця у віці дивіться вже 29 листопада о 20:45 на 1+1.

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