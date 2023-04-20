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"Історії України: відновлення правди" - на 1+1 Україна стартують вечори документальних фільмів

Анна Підгорна
20 квітня 2023, 14:02 оновлено 20 квітня, 14:02
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Автори розкриють правду про українську історію, яку століттями фабрикували у країні-агресорі.
Історії України: відновлення правди
Акім Галімов представляє вечори документалього кіно "Історії України: відновлення правди" / Прес-служба

Цієї суботи, 22 квітня, о 23:20 на 1+1 Україна стартують вечори документального кіно під назвою "Історії України: відновлення правди". Українські глядачі зможуть побачити документальні стрічки авторства журналістів та творчих команд телеканалу 1+1 Україна, які розвінчають російські історичні міфи про нашу державу та допоможуть засвоїти уроки минулого, щоб не повторювати помилки у майбутньому.

"Інтерес до історії зараз шалений. Завжди під час великих потрясінь, які переживає нація чи країна, виникає попит заповнити наявні прогалини в знаннях. У нас це безсумнівно історія, тому попит на документальні історичні фільми не спадає . Наприклад, нам як країні критично не вистачало знань про історію 20 століття. Проблеми, які ми переживали уже в незалежній Україні, певною мірою базувались на шаленій ностальгії за радянським союзом. Люди згадували його через призму насаджених міфів про стабільність та найкраще морозиво, але забували, що насправді стояло за цим. Вони просто жили в полоні певних міфів. Наша діяльність якраз направлена на розвінчання радянських міфів та повернення українцям справжньої історії", - поділився Акім Галімов сьогодні в ефірі Сніданку з 1+1.

Цієї суботи першою покажуть серію історичних фільмів "Україна. Повернення своєї історії". Фільм покликаний розвінчати історичні маніпуляції та російську пропаганду, яка виправдовує їхні імперські амбіції та агресію.

відео дня

Команда фільму "Україна. Повернення своєї історії" по кістках із саркофагу в Софії Київській відновила зовнішність дружини Ярослава Мудрого, шведської принцеси Інгігерди, яку російські священнослужителі називають своєю святою. Крім того, автори фільму за допомогою новітніх технологій відтворили справжнє обличчя гетьмана Івана Мазепи, зображення якого було заборонене Петром І після укладення союзу зі Швецією. Також вони пояснили, навіщо було фальсифікувати портрети гетьмана та чому він потрапив під анафему московського патріархату і досі залишається під нею. Глядачі дізнаються, що показали ДНК аналізи решток нащадків Ярослава Мудрого.

Над проектом працювали понад 20 відомих науковців та вчених із різних країн світу: історики, археологи, криміналісти, мистецтвознавці, антропологи, літературознавці. Зараз, як ніколи, важливо повернути правдиву історію нашої держави та показати неперервність її розвитку від часів Київської Русі.

Дивіться фільм "Україна. Повернення своєї історії" 22 квітня о 23:20 на телеканалі 1+1 Україна та нові документальні фільми - щосуботи.

Нагадаємо, вперше документальний історичний фільм "Україна. Повернення своєї історії" телеканалу 1+1 вийшов на екрани 2016 року. Після цього відбулась прем’єра ще 4 частин. Наразі команда проєкту працює над короткометражними роликами про історію України "Реальна історія", які продовжують протидіяти російській історичній пропаганді. YouTube-канал "Реальна історія" за декілька місяців увійшов у ТОП-10 українських історичних блогів.

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