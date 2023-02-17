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Факти, про які не можна було говорити: Комаров озвучив подробиці документального проєкту "РІК"

17 лютого 2023, 15:01
Журналіст і телеведучий анонсував участь у проєкті Кирила Буданова, Олексія Резнікова та Олександра Сирського.
Дмитро Комаров
Дмитро Комаров анонсував участь у проєкті "Рік" Кирила Буданова, Олексія Резнікова та Олександра Сирського / Прес-служба

Нещодавно телеканал "1+1 Україна" анонсував прем’єру авторського документального проєкту Дмитра Комарова "Рік" про 365 днів повномасштабної російської агресії. Матеріал, який журналіст збирав з самого початку повномасштабного вторгнення, покажуть 24 лютого о 20:15 на "1+1 Україна".

Щойно стало відомо, що у проєкті керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментує найважливіші події року повномасштабної війни та розповість, які сценарії вторгнення росії вдалося зламати нашим захисникам.

Також в інтерв’ю з Дмитром Комаровим Міністр Оборони Олексій Резніков поділиться подробицями відомих подій, які до цього часу не можна було називати.

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Також у своєму офіційному телеграм-каналі Дмитро Комаров поділився невеличким фрагментом інтерв’ю з Кирилом Будановим, повну версію якого можна буде побачити у проєкті. У ньому журналіст запитує про факти, які були досі засекреченими, але про які вже зараз можна говорити.

"Є дуже цікавий факт. За чотири доби [до повномасштабного вторгнення] відділення "Сбербанку росії", які були у нас представлені, особливо в Києві, скупили всю готівку, яку тільки могли, за максимальним курсом. Вона була вся накопичена в їхніх сховищах. Вони чекали, коли зайдуть "свої! як-то кажуть, відкривати і зі своїми людьми проводити потрібну їм політику, роздаючи готівкові кошти. Все найцікавіше було 23 числа [лютого 2022 року]. 24го все вже йшло як йшло", - розповідає Кирило Буданов, згадуючи події майже річної давнини.

Повне інтерв’ю Кирила Буданова, Олексія Резнікова та генерала Олександра Сирського можна буде побачити вдокументальному проєкті "Рік" Дмитра Комарова 24 лютого о 20.15 на "1+1 Україна".

До проєкту увійдуть репортажі Комарова з гарячих точок, рідкісні кадри з щойно деокупованих міст та ексклюзивні інтерв’ю з тими, чиїми руками та розумом створюється наша історія і майбутня перемога. Усі кадри та озвучені факти, які увійдуть до проєкту, погоджені із військовим керівництвом країни.

війна в Україні шоу-бізнес Дмитро Комаров новини шоу бізнесу
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