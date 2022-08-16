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"Евакуація": телеканал 1+1 та Акім Галімов розпочали зйомки нового документального фільму про війну

16 серпня 2022, 16:22

Творці знаменитого циклу "Україна. Повернення своєї історії" розкажуть історії людей, які під час евакуації, рятуючи інших, опинилися за крок від смерті.

Акім Галімов
Один з героїв фыльму Евакуація від Акіма Галімова / Прес-служба

У фільмі із робочою назвою "Евакуація" йтиметься про українців, які опинились у смертельній небезпеці, рятуючись із зони бойових дій. Але незважаючи на це, герої кинули усі сили, щоб допомогти врятуватись тим, хто опинився поруч та найбільше цього потребував.

Зокрема, у фільмі розкажуть про унікальну спецоперацію з евакуації поранених бійців з Азовсталі. Також покажуть історію Влада Лісового з Ворзеля, який врятував родину сусідів. Під кулями чоловік забрав поранених людей із блок-посту окупантів, поки ті стікали кров’ю у розстріляній машині, та доправив до лікарні.

Акім Галімов
Евакуація від Акіма Галімова - про українців, які опинились у смертельній небезпеці, рятуючись із зони бойових дій / Прес-служба

Ще одна історія у фільмі про ветеринара-волонтера Тимофія Харченко. Він під "Градами" та снарядами вивозив тварин з екопарку під Харковом.

Фільм буде побудований на унікальному особистому відео героїв, архівних кадрах та інтерв’ю, що записують в Україні та Німеччині.

"Це унікальні історії. В якусь мить здається, що наші герої вижили завдяки диву. Але насправді, за кожним дивом стоїть інша людина, яка прийшла на допомогу. Фільм Евакуація дуже важливий зараз, адже покаже неймовірні приклади людяності та самопожертви українців – рис, яка кардинально відрізняє нас від росіян", - каже продюсер стрічки Акім Галімов.

Авторка фільму - Вікторія Самойлова, режисерка - Тетяна Шовкун.

Акім Галімов
Один з героїв фыльму Евакуація від Акіма Галімова / Прес-служба

Нагадаємо, історичні документальні фільми Акіма Галімова "Україна. Повернення своєї історії", "Скарби нації" та "Таємничі манускрипти" телеканалу 1+1 стали доступні в Youtube у перекладі на англійську мову.

З 2016 року 1+1 Media приділяє окрему увагу створенню контенту, що протидіє російській історичній пропаганді, зокрема у циклі документальних фільмів "Україна. Повернення своєї історії". Перші дві серії історичного детектива отримали нагороду Телетріумф у номінаціях "Документальний фільм/серіал/проєкт" та викликали потужну дискусію у професійних колах та серед глядачів. Одна з серій цього циклу під назвою "Скарби нації" стала найпопулярнішим історичним фільмом в українському YouTube, набравши 5 мільйонів переглядів.

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