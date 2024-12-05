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Навіщо встромляти столові прибори в цибулю: трюк від експертки з чистоти

Даяна Швець
5 грудня 2024, 19:42
66
Будь-який вид цибулі – біла чи червона – підійде для очищення.
лук, приборы
Як видалити іржу без хімії за допомогою цибулі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як легко позбутися іржі зі столових приборів
  • Чим можна запобігти повторній появі плям

Фахівчиня з прибирання поділилася простим способом швидко та ефективно видалити іржу зі столових приборів, не витрачаючи гроші на хімічні засоби.

Як пише видання Главред з посиланням на Mirror, вирішити цю проблему можна за допомогою доступного і натурального методу, що не потребує дорогих очищувачів.

відео дня

Експертка Лорна Вайт запропонувала геніальний спосіб, який дозволяє не лише заощадити, а й позбутися іржі за допомогою продукту, який є практично в кожному домі – цибулі.

Щоб очистити ножі чи виделки від іржі, потрібно кілька разів встромити їх у цибулину. За словами Лорни, результат буде помітний одразу – іржа буквально зникає. Після цього столові прибори необхідно витерти насухо ганчіркою з мікрофібри, щоб запобігти повторній появі плям.

Для старих або значних плям іржі Лорна радить залишити прибори в цибулині на кілька хвилин, що дозволить посилити ефект. Вона також зазначила, що будь-який вид цибулі – біла чи червона – підійде для очищення.

Що цікаво, експерти також ділилися методом, як оновити старі ялинкові кульки. Виявляється, борошно та сода допоможе у створенні справжнього шедевру.

Ще більше лайфхаків:

Як у давнину використовували цибулю?

У Середньовіччі для захисту від стріл, ударів алебард і мечів вояки надягали залізні шоломи, лати і прикривалися щитом. Але, не сподіваючись на міцність залізної броні, багато хто з них також носив на грудях обереги, яким приписували чарівну захисту від ураження зброєю.

Зазвичай як амулет використовували голівку дикої цибулі або часнику. Думали, що щільна суха шкірка, як броня, що оберігає ніжні, свіжі листочки цибулі, здатна врятувати від усяких лих життя людини. Один із видів цибулі навіть відтоді називають Алліум віктораліс (Allium victoralis) — цибуля переможна, пише Вікіпедія.

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цибуля лайфхак прибирання цікаві новини
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