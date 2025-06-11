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Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні жінки в магазині за 23 сек

Віталій Кірсанов
11 червня 2025, 17:42
62
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Ви готові до ще одного випробування на пошук відмінностей, яке перевірить ваші зорові навички?

Уважно подивіться на ці дві картинки жінки, яка робить покупки. На перший погляд вони можуть здатися абсолютно однаковими, але якщо ви копнете глибше, то зрозумієте, що між цими зображеннями ховаються 3 невеликі відмінності. Як ви думаєте, чи зможете ви знайти їх усі всього за 21 секунду? Спробуйте!

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Ваше завдання: потрібно знайти всі три відмінності до того, як закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорах, формах або навіть у розташуванні найдрібніших предметів. Будьте пильні, зберігайте зосередженість і не дозволяйте нічому вислизнути від вашої уваги. Готові? Поїхали!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ця головоломка ідеально підходить для перевірки ваших навичок спостереження.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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