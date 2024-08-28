Троянди цвістимуть, як в казці: які прості дії треба виконати

Красиві квіти будуть радувати око буйно і довго, якщо за ними правильно доглядати.

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Догляд за трояндами - корисні поради / Коллаж: Главред, фото:

Троянди необхідно правильно обрізати в кінці літа, тоді вони можуть отримати другий порив до цвітіння. Монік Гаджен, директорка саду Sculpture by the Lakes поділилася головним завданням, яке потрібно завжди виконувати під час обрізання квітки, повідомляє Express.

Важливо не забувати, що різні сорти троянд потрібно обрізати в різні пори року, адже це може допомогти їм довше цвісти, а також стимулювати новий ріст.

Монік Гаджен радить завжди обрізати мертві, хворі та пошкоджені рослини.

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За словами професіонала, це зберігає рослину сильною та сприяє "кращому цвітінню".

Садівниця попереджає, що великим трояндам потрібно трохи зменшити висоту, щоб зрізати кореневу породу протягом зими.

"Кущові троянди, які охоплюють безліч різних типів, включаючи чайно-гібридні, флорибунди та патіо, обрізають, щоб зберегти загальну келихоподібну форму. Деякі троянди не утворюють стебла, тому просто перейдіть до здорової бруньки, що звернена назовні, і це сприятиме повторному цвітінню та підтримуватиме його акуратним і охайним виглядом", - пояснює Гаджен.

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Експертка додає, що основна обрізка проводиться наприкінці зими, тоді необхідно видалити мертві, хворі та пошкоджені рослини та вирішити, якої висоти ви хочете, щоб вони цвіли.

"Зріжте так, щоб бруньки були звернені назовні, і не надто близько до самої бруньки, але не надто далеко, інакше стебло відмирає", - радить Гаджен.

Директорка саду Sculpture by the Lakes також звертає увагу, що ще одна робота, яка допомагає трояндам цвісти довше — це підживлення їх один раз навесні.

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Цікавою розгадкою є те, як і чому у троянд з'явилися гострі шипи.

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