Незвичайний ребус для надрозумів: знайдіть на ігровому майданчику свічку за 5 сек

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.
У сьогоднішньому змаганні з оптичних ілюзій зображено дівчинку на гойдалці, а також хлопчика, що стоїть поруч із нею з баскетбольним м'ячем у руках. Усе виглядає весело і звичайно, але є ще дещо. У цій ігровій картинці захована свічка. Вона ідеально замаскована. Чи зможете ви знайти її?
У цій веселій ігровій сценці захована підступна свічка. Вона так ідеально замаскована, що обдурила 9 із 10 людей.
Ця оптична ілюзія покаже, як влаштований ваш мозок при прийнятті точних рішень.
Якщо ви можете знайти свічку за 5 секунд, ви професіонал у виявленні деталей, навіть коли час лімітований.
Вітаємо тих читачів, які змогли знайти свічку за відведений час.
У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.
Тим, хто не зміг знайти свічку, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб покращити свої навички спостереження.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Незвичайний ребус для надрозумів: знайдіть заховане перо за 9 секунд
- Тест на уважність: знайдіть медузу серед пластикових пакетів за 9 секунд
- Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках більярдиста за 23 секунди
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