Незвичайний ребус для надрозумів: знайдіть на ігровому майданчику свічку за 5 сек

Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.

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Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішньому змаганні з оптичних ілюзій зображено дівчинку на гойдалці, а також хлопчика, що стоїть поруч із нею з баскетбольним м'ячем у руках. Усе виглядає весело і звичайно, але є ще дещо. У цій ігровій картинці захована свічка. Вона ідеально замаскована. Чи зможете ви знайти її?

У цій веселій ігровій сценці захована підступна свічка. Вона так ідеально замаскована, що обдурила 9 із 10 людей.

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Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ця оптична ілюзія покаже, як влаштований ваш мозок при прийнятті точних рішень.

Якщо ви можете знайти свічку за 5 секунд, ви професіонал у виявленні деталей, навіть коли час лімітований.

Вітаємо тих читачів, які змогли знайти свічку за відведений час.

У вас найкращі навички спостереження серед усіх читачів.

Тим, хто не зміг знайти свічку, потрібно регулярно практикуватися в таких завданнях, щоб покращити свої навички спостереження.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

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