Для чого потрібні дірки біля підошви кросівок: чоловік розкрив геніальне призначення

Маленькі дірочки в нижній частині взуття мають своє призначення, про яке знають не всі.

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Для чого насправді потрібні отвори у кросівках / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Кросівки є одним із найпопулярніших видів взуття. Більшість людей володіли кросівками, які мають додаткові дірки біля підошви. Однак про справжнє призначення цих дірок багато людей навіть не підозрює.

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Якщо вам не зрозуміло про що йдеться, над гумовою підошвою будь-якої пари кросівок Converse All Star є два маленькі отвори, які виглядають так само, як вушка, через які проходять шнурки. Проте ці маленькі додаткові дірки не призначення для шнурків. Насправді вони мають геніальне практичне призначення.

Для тих, хто не знає історії Converse, All Stars спочатку були створені як баскетбольне взуття ще в 1917 році. Американська команда здобула золото, одягнувши їх на першому Олімпійському чемпіонаті з баскетболу в 1936 році в Берліні і їхня репутація різко зросла. Коли в 1949 році народилася НБА, майже кожен гравець носив Converse.

Маленькі круглі люверси, як виявилося, призначені для вентиляції. Тобто ці крихітні отвори у ваших кросівках допомагають ногам не пітніти, коли ви гуляєте містом або перебуваєте на спортивному майданчику. Раніше додаткові вентиляційні отвори дозволяли ногам гравців дихати, подібно до того, як зараз наші кросівки виготовляються з дихаючого матеріалу.

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