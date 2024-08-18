Чому угорці не змивають унітаз? Звідки "ноги" у дивного міфу

Схоже, не усі європейці зрозуміли "туалетну культуру" мешканців Угорщини.

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Що за міф - угорці не змивають унітаз? / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, reddit

Донедавна все ще існував міф про те, що угорці не змивають унітаз. Так говорили не тільки про мешканців Угорщини, а й інших країн Центральної Європи. Як буває з будь-яким міфом - його важко спростувати, однак зʼявилося пояснення, звідки "ноги" у цієї казки.

Чому угорці не змивають унітаз - звідки міф

В Угорщині та деяких інших країнах Центральної Європи туалети колись були специфічної форми - так звані унітази з платформою.

Через що відходи не одразу потрапляли у воду, а спершу затримувалися на цій платформі. Це дозволяло перевірити "життєдіяльність" кишківника на наявність проблем зі здоровʼям.

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Для тих, хто не звик до такого типу унітазів, це може здатися незвичним. Та в деяких випадках навіть призводило до неправильного висновку, що, мовляв, унітаз не змивають.

Чому в Угорщині унітази дивної форми - відповідь

Попри нібито минулу традицію, подекуди в Угорщині все ще можна зустріти унітази з тим самим класичним дизайном. На такий унітаз свого часу наткнувся користувач Reddit. Люди були спантеличені розміщенням отвору для зливу відходів "не у тому місці".

На що зʼявилася миттєва відповідь: "Вода не буде бризкати, і ви не відчуєте "поцілунку Посейдона", коли справлятимете потребу".

"Так ті, хто страждає на проблеми з кишківником чи шлунком, можуть перевірити відходи".

"Це старий європейський дизайн, поширений і в інших країнах. Він стає все менш популярним, однак місцями ще зустрічається".

Крім того, пишуть також, що такий унітаз легше чистити від фекалій.

Втім, були і ті, хто відповідав іронічно: "Це дозволить вам насолоджуватися неймовірним ароматом - нагородою після "важкої праці".

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