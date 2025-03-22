Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

23 березня не можна хвалитися і засуджувати: яке церковне свято, прикмети

Віталій Кірсанов
22 березня 2025, 22:29
79
23 березня забороняється влаштовувати і залишати безлад у домі - чим більше бруду і пилу, тим менше буде грошей.
23 березня
23 березня: яке церковне свято / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято в Україні за новим стилем
  • Про що говорять прикмети на 23 березня
  • Що можна і не можна робити 23 березня

У неділю, 23 березня, за новим церковним календарем вшановують пам'ять двох Никонів - преподобномученика Никона Сицилійського, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято в Україні 23 березня

Хрестопоклонна неділя. Третя неділя Великого посту отримала назву Хрестопоклонна. Цього дня під час богослужіння для поклоніння виноситься Святий Хрест. Це нагадування вірянам про жертовність Ісуса Христа і символ духовного зміцнення в середині посту. Під час літургії звершується служба Василя Великого, а сама неділя закликає християн пам'ятати про терпіння, смирення і посилити свої духовні старання.

відео дня

Вшанування Преподобного Никона Сицилійського та 199 учнів його. Никон народився в Сицилії, в ранньому віці прийняв християнство і став ченцем. Він зібрав навколо себе 199 учнів, з якими разом проповідував слово Боже. За свою віру преподобний Никон і його учні були страчені язичниками, ставши мучениками Христовими. Їхня пам'ять шанується як приклад відданості та мужності у вірі.

Вшанування Преподобного Никона Києво-Печерського. Ще один святий цього дня - преподобний Никон, ігумен Києво-Печерської лаври. Він прославився своїм суворим подвижницьким життям, був наставником багатьох ченців і прославлений як праведник. Мощі святого спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Про що говорять прикмети на 23 березня

У народі 23 березня - свято Никонів день. За його прикметами орієнтуються, якою буде погода і літо:

  • удень спекотно, а вночі холодно - до погожої погоди;
  • чути перший весняний грім - літо буде дощовим і холодним;
  • ясне небо в зірках - завтра буде мороз;
  • у берези багато соку - до дощового літа;
  • у річці води не додається - влітку буде спека.

23 березня прийнято садити яблуні, горобину, смородину та інші ягідні кущі.

Що не можна робити 23 березня

У церковне свято 23 березня не слід лихословити, сваритися, хвалитися, засуджувати, заздрити і відмовляти в допомозі. Церква засуджує брехню, лінь, жадібність, відчай.

Що не можна робити за народними прикметами: забороняється влаштовувати і залишати безлад у домі - що більше бруду і пилу, то менше буде грошей. Також не можна гроші тримати на виду - кажуть, це до злиднів.

Що можна робити 23 березня

У православне свято звертаються до святих дня: моляться про зміцнення віри й духу, дарування мужності, сміливості й терпіння, подолання труднощів.

Никон Сицилійський залишив після себе три напуття: прислухайтеся до батьків, йдіть за Богом, будьте прикладом для ближніх у всьому. Никона Печерського просять про захист від нечисті.

Триває Великий піст: тим, хто постує, цього дня дозволяються гарячі страви з маслом. Важливо пам'ятати, що обмеження в їжі - не головне під час посту, набагато важливіше стежити за своїми думками, словами і вчинками.

За народними прикметами в цей день потрібно обов'язково зробити ретельне прибирання в будинку, в саду і на городі, а також добре викупатися.

Хто відзначає день ангела 23 березня

Іменини за церковним календарем відзначають Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Лідія, Макарій, Никон, Сергій, Стефан.

За старим стилем день ангела у Леоніда, Анастасії, Ніки, Василини, Галини, Віктора, Марка, Дениса, Івана, Федора.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Для РФ це просто гра": генерал розповів, чим небезпечна зустріч Трампа з Путіним

"Для РФ це просто гра": генерал розповів, чим небезпечна зустріч Трампа з Путіним

23:59Політика
РФ атакувала КАБами Запорізьку область: люди залишилися без світла

РФ атакувала КАБами Запорізьку область: люди залишилися без світла

22:49Війна
Як США і Європа поділять гарантії безпеки для України: президент Чехії відповів

Як США і Європа поділять гарантії безпеки для України: президент Чехії відповів

21:46Політика
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 23 березня: Козерогам - маса задоволення, Рибам - щастя

Гороскоп на сьогодні 23 березня: Козерогам - маса задоволення, Рибам - щастя

Вдарить похолодання і буде штормовий вітер: у яких областях різко зміниться погода

Вдарить похолодання і буде штормовий вітер: у яких областях різко зміниться погода

Нові умови перемир'я від РФ

Нові умови перемир'я від РФ

Влупив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Влупив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 березня

Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 березня

Останні новини

23:59

"Для РФ це просто гра": генерал розповів, чим небезпечна зустріч Трампа з Путіним

23:02

Український контрнаступ-2023: Петро Павло пояснив його провал

22:58

Ченнінг Татум показав, як привів себе у форму: запаморочливе "до" і "після"

22:49

РФ атакувала КАБами Запорізьку область: люди залишилися без світла

22:29

23 березня не можна хвалитися і засуджувати: яке церковне свято, прикмети

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
22:11

Дружина втікача Влада Ями показала зустріч із Дмитром Комаровим

21:46

Як США і Європа поділять гарантії безпеки для України: президент Чехії відповів

21:42

Витрату пального в авто можна зменшити на 25%: експерт поділився двома секретами

21:29

Ключові переговори ще не почалися: чому Україна має шансПогляд

Реклама
20:48

Фронт і переговори з США: Зеленський провів засідання військового кабінету в ХарковіФотоВідео

19:46

ЗСУ рознесли замаскований пункт управління РФ на Бєлгородщині - Генштаб

19:29

У Європі розробляють план заміни США в НАТО - Financial Times

18:54

"Впізнав, згадав": "позашлюбний син" Кіркорова розповів про останню зустріч із ним

18:48

Вирви видно з космосу, будівлі розтрощено: відомі наслідки удару по "Енгельсу"Фото

18:15

Знають лише одиниці: що означає новий дорожній знак з пісочним годинником

17:48

Переговори в Саудівській Аравії: названо цілі України та РФ

17:33

Долар раптово пішов у піке: яким буде курс валют з 24 березня

16:58

Окупанти здаються в полон на "гарячому" напрямку - військовий

16:41

Росіяни під час переговорів бояться нової операції ЗСУ на території РФ - Тимочко

16:39

Путін наказав українцям "легалізуватися" або виїхати: у Британії розкрили небезпеку

Реклама
15:59

Де 3 відмінності між двома хлопчиками: лише "геній головоломок" вгадає за 29 секунд

15:55

За подяку "аварійкою" можуть оштрафувати: що потрібно знати водіям

15:44

Мінус 25 млн доларів: ЗСУ уразили рідкісну установку окупантів

15:38

Повернутися у форму: дружина Тігіпка розповіла, як відмовилася від напою і схудлаВідео

15:34

Вистрілили 16 разів: у Луганську вбито пособника "Ахмата"

15:28

Українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області – ISW

15:01

Виноград із живця: як отримати перший урожай за три роки

14:59

Китайський гороскоп на завтра 23 березня: Бикам - образи, Козлам - слабкість

14:56

Голуби втечуть і не повернуться, якщо почепити один простий предмет у саду

14:52

Названо цілі обстрілів: РФ істерично погрожує Україні новими ударами

14:29

РФ змінила тактику обстрілів України: експерт попередив про нову загрозу з повітря

14:19

Зірка "Гри Престолів" назвала свій невиліковний діагноз

14:10

Гроші самі підуть в руки: які ТОП-3 знаки розбагатіють до кінця березня

13:50

Штурмовики РФ заходять із флангів: у ЗСУ назвали "найгарячіший" напрямок

13:37

Китай розглядає можливість відправити миротворців в Україну: Welt розкрило деталі

13:34

Чому коти панічно бояться води: неочікувана відповідь ветеринара

13:30

Яйця будуть по кишені кожному: експерт назвав дату, коли продукт здешевшає

13:19

Як елегантно їсти ківі, кавун, абрикоси та вишні: правила етикетуВідео

12:56

"Перемелюємо ворога": комполку ЗСУ розповів про втрати РФ у Курській області

12:44

У РФ померла популярна зірка радянського кіноВідео

Реклама
12:38

Вдарить похолодання і буде штормовий вітер: у яких областях різко зміниться погода

12:37

Влупив 6-бальний шторм: Україну накрила потужна магнітна буря

12:24

Цигарки коштуватимуть значно більше: Зеленський підписав відповідний закон

11:50

Переговори про закінчення війни: Костенко назвав ключову умовуВідео

11:46

У Третій штурмовій прокоментували ідею зниження мобілізаційного віку до 55 років

11:19

Чим відрізняються два воїни: лише люди із "зором орла" вгадають за 15 секунд

11:06

Урожай буде вже у перший тиждень липня: як виростити здорову розсаду кавунів

10:40

Зустріч Трампа з Путіним: Віткофф назвав імовірні терміни переговорів

10:38

"Путін тягне час": експерт озвучив підступний план російського диктатора

10:32

РФ одним ударом забрала життя цілої родини: деталі цинічної атаки на ЗапоріжжяФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти