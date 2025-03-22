23 березня не можна хвалитися і засуджувати: яке церковне свято, прикмети

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято в Україні за новим стилем
- Про що говорять прикмети на 23 березня
- Що можна і не можна робити 23 березня
У неділю, 23 березня, за новим церковним календарем вшановують пам'ять двох Никонів - преподобномученика Никона Сицилійського, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято в Україні 23 березня
Хрестопоклонна неділя. Третя неділя Великого посту отримала назву Хрестопоклонна. Цього дня під час богослужіння для поклоніння виноситься Святий Хрест. Це нагадування вірянам про жертовність Ісуса Христа і символ духовного зміцнення в середині посту. Під час літургії звершується служба Василя Великого, а сама неділя закликає християн пам'ятати про терпіння, смирення і посилити свої духовні старання.
Вшанування Преподобного Никона Сицилійського та 199 учнів його. Никон народився в Сицилії, в ранньому віці прийняв християнство і став ченцем. Він зібрав навколо себе 199 учнів, з якими разом проповідував слово Боже. За свою віру преподобний Никон і його учні були страчені язичниками, ставши мучениками Христовими. Їхня пам'ять шанується як приклад відданості та мужності у вірі.
Вшанування Преподобного Никона Києво-Печерського. Ще один святий цього дня - преподобний Никон, ігумен Києво-Печерської лаври. Він прославився своїм суворим подвижницьким життям, був наставником багатьох ченців і прославлений як праведник. Мощі святого спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
Про що говорять прикмети на 23 березня
У народі 23 березня - свято Никонів день. За його прикметами орієнтуються, якою буде погода і літо:
- удень спекотно, а вночі холодно - до погожої погоди;
- чути перший весняний грім - літо буде дощовим і холодним;
- ясне небо в зірках - завтра буде мороз;
- у берези багато соку - до дощового літа;
- у річці води не додається - влітку буде спека.
23 березня прийнято садити яблуні, горобину, смородину та інші ягідні кущі.
Що не можна робити 23 березня
У церковне свято 23 березня не слід лихословити, сваритися, хвалитися, засуджувати, заздрити і відмовляти в допомозі. Церква засуджує брехню, лінь, жадібність, відчай.
Що не можна робити за народними прикметами: забороняється влаштовувати і залишати безлад у домі - що більше бруду і пилу, то менше буде грошей. Також не можна гроші тримати на виду - кажуть, це до злиднів.
Що можна робити 23 березня
У православне свято звертаються до святих дня: моляться про зміцнення віри й духу, дарування мужності, сміливості й терпіння, подолання труднощів.
Никон Сицилійський залишив після себе три напуття: прислухайтеся до батьків, йдіть за Богом, будьте прикладом для ближніх у всьому. Никона Печерського просять про захист від нечисті.
Триває Великий піст: тим, хто постує, цього дня дозволяються гарячі страви з маслом. Важливо пам'ятати, що обмеження в їжі - не головне під час посту, набагато важливіше стежити за своїми думками, словами і вчинками.
За народними прикметами в цей день потрібно обов'язково зробити ретельне прибирання в будинку, в саду і на городі, а також добре викупатися.
Хто відзначає день ангела 23 березня
Іменини за церковним календарем відзначають Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Лідія, Макарій, Никон, Сергій, Стефан.
За старим стилем день ангела у Леоніда, Анастасії, Ніки, Василини, Галини, Віктора, Марка, Дениса, Івана, Федора.
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