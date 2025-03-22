23 березня не можна хвалитися і засуджувати: яке церковне свято, прикмети

23 березня забороняється влаштовувати і залишати безлад у домі - чим більше бруду і пилу, тим менше буде грошей.

https://glavred.net/life/23-marta-nelzya-hvastat-i-osuzhdat-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-primety-10649531.html Посилання скопійоване

23 березня: яке церковне свято / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято в Україні за новим стилем

Про що говорять прикмети на 23 березня

Що можна і не можна робити 23 березня

У неділю, 23 березня, за новим церковним календарем вшановують пам'ять двох Никонів - преподобномученика Никона Сицилійського, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято в Україні 23 березня

Хрестопоклонна неділя. Третя неділя Великого посту отримала назву Хрестопоклонна. Цього дня під час богослужіння для поклоніння виноситься Святий Хрест. Це нагадування вірянам про жертовність Ісуса Христа і символ духовного зміцнення в середині посту. Під час літургії звершується служба Василя Великого, а сама неділя закликає християн пам'ятати про терпіння, смирення і посилити свої духовні старання.

відео дня

Вшанування Преподобного Никона Сицилійського та 199 учнів його. Никон народився в Сицилії, в ранньому віці прийняв християнство і став ченцем. Він зібрав навколо себе 199 учнів, з якими разом проповідував слово Боже. За свою віру преподобний Никон і його учні були страчені язичниками, ставши мучениками Христовими. Їхня пам'ять шанується як приклад відданості та мужності у вірі.

Вшанування Преподобного Никона Києво-Печерського. Ще один святий цього дня - преподобний Никон, ігумен Києво-Печерської лаври. Він прославився своїм суворим подвижницьким життям, був наставником багатьох ченців і прославлений як праведник. Мощі святого спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Про що говорять прикмети на 23 березня

У народі 23 березня - свято Никонів день. За його прикметами орієнтуються, якою буде погода і літо:

удень спекотно, а вночі холодно - до погожої погоди;

чути перший весняний грім - літо буде дощовим і холодним;

ясне небо в зірках - завтра буде мороз;

у берези багато соку - до дощового літа;

у річці води не додається - влітку буде спека.

23 березня прийнято садити яблуні, горобину, смородину та інші ягідні кущі.

Що не можна робити 23 березня

У церковне свято 23 березня не слід лихословити, сваритися, хвалитися, засуджувати, заздрити і відмовляти в допомозі. Церква засуджує брехню, лінь, жадібність, відчай.

Що не можна робити за народними прикметами: забороняється влаштовувати і залишати безлад у домі - що більше бруду і пилу, то менше буде грошей. Також не можна гроші тримати на виду - кажуть, це до злиднів.

Що можна робити 23 березня

У православне свято звертаються до святих дня: моляться про зміцнення віри й духу, дарування мужності, сміливості й терпіння, подолання труднощів.

Никон Сицилійський залишив після себе три напуття: прислухайтеся до батьків, йдіть за Богом, будьте прикладом для ближніх у всьому. Никона Печерського просять про захист від нечисті.

Триває Великий піст: тим, хто постує, цього дня дозволяються гарячі страви з маслом. Важливо пам'ятати, що обмеження в їжі - не головне під час посту, набагато важливіше стежити за своїми думками, словами і вчинками.

За народними прикметами в цей день потрібно обов'язково зробити ретельне прибирання в будинку, в саду і на городі, а також добре викупатися.

Хто відзначає день ангела 23 березня

Іменини за церковним календарем відзначають Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Ілля, Лідія, Макарій, Никон, Сергій, Стефан.

За старим стилем день ангела у Леоніда, Анастасії, Ніки, Василини, Галини, Віктора, Марка, Дениса, Івана, Федора.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред