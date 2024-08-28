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Для кого вересень виявиться непростим місяцем: Росс назвав чотири знаки

Даяна Швець
28 серпня 2024, 11:09
144
Як зазначає астолог Влад Росс, Овнам, Близнюкам, Стрільцям і Рибам варто приготуватися до не дуже легкого, але дуже цікавого місяця.
Влад Росс
Влад Росс назвав невдах вересня / Главред

Відомий астролог Влад Росс склав гороскоп на вересень 2024 року і назвав чотири знаки зодіаку, яким пощастить найменше в перший місяць осені.

Як розповів Росс в інтерв'ю Главреду, до перепитій у житті варто підготуватися Овнам, Близнюкам, Стрільцям і Рибам.

Гороскоп на вересень 2024 - Близнюки

Як стверджує Росс, Близнюкам потрібно набратися терпіння, оскільки у вересні 2024 року мало що вдаватиметься з першого разу.

"Місяць загалом буде складним для Близнюків, зі знаком "мінус". Але не варто пасувати перед труднощами - Близнюки їх подолають, якщо віритимуть у себе і правильність обраного шляху. Геройствувати не варто, як не варто і відставати від людей, які несуть прапор перемоги, від лідерів, від тих людей, які вносять нову хвилю і новий формат у життя і діяльність оточуючих", - стверджує астролог.

Сприятливі дні вересня-2024 для Близнюків: 2, 6, 22, 26, 30.

Несприятливі дні вересня-2024 для Близнюків: 14, 18, 24, 28.

Кар'єра. У вересні Близнюкам знадобиться максимум зосередженості й акуратності, щоб не припуститися помилок, ціна яких буде дуже високою. Перша половина місяця - час проживання плодів. Стануть відомі деякі підсумки справи, якою займаються Близнюки, і, найімовірніше, представники знака залишаться задоволені результатом. Наприкінці вересня завдання стануть вирішуватися легше. Найскладніший період - середина місяця.

Гроші. У вересні Близнюкам не рекомендується грати з валютами, оскільки вони навряд чи отримають вигоду - скоріше, втратять. Особливо несприятливий період 15-20 вересня, коли Близнюки можуть навіть збанкрутувати. Зараз не час запускати комерційні проєкти, тому краще утриматися від грошових вкладень, особливо в середині місяця.

Особисте життя. У вересні Близнюки знайдуть пристрасть і яскраві емоції. Сімейних Близнюків порадують діти. Прекрасний час для зачаття дітей.

Наприкінці місяця у вільних представників знака з'явиться можливість налагодити особисте життя саме на роботі. Оскільки Меркурій перебуває у знаку Діви, прекрасно складатимуться романи з колегами.

Здоров'я. На початку вересня домашні справи стануть дещо виснажливими для Близнюків, і від однієї думки про них може погіршитися самопочуття. Потрібно поберегти нервові клітини й уважно ставитися до здоров'я, особливо в середині місяця.

Росс радить близнюкам за найменшого нездужання звертатися до лікаря і суворо дотримуватися його рекомендацій. Якщо Близнюки страждають від будь-якої хронічної недуги, слід пройти черговий курс лікування. Наприкінці вересня вільний час Близнюкам краще присвятити тренуванням, оскільки це більше, ніж будь-що інше, допоможе відновити енергію.

Хто такий Влад Росс

Влад Росс - український дипломований астролог, астрополіттехнолог. Народився в Одесі, астрологією займається з 1993 року. Консультує людей з усього світу, серед його клієнтів було і залишається чимало українських політиків і зірок шоу-бізнесу. У 1993-2000 роках навчався в московському Зороастрійському інституті Павла Глоби, пише сайт Влада Росса.

Гороскоп на вересень 2024 - Діва

Як розповів Росс, Діва у вересні-2024 зіткнеться з необхідністю бути гнучкою. Він пояснює, що тонкого мистецтва компромісу можна навчитися, особливо якщо до цього змушує зоряна обстановка і місячне затемнення в середині місяця.

"Діву чекає маса несподіванок, впоратися з якими допоможе знання свого власного характеру. Вересень буде складним місяцем для Діви. Затемнення буде серйозно впливати на цей знак, оскільки місячне затемнення буде 18 вересня в Рибах, в опозиції до знака Діви", - розповів астролог.

Сприятливі дні вересня-2024 для Діви: 3, 7, 26, 30.

Несприятливі дні вересня-2024 для Діви: 12, 13, 14.

Кар'єра. Звичні прямота і безкомпромісність Діви набудуть гіпертрофованих форм. Аж до 15 вересня Діва забуде про будь-яку дипломатію. У перші два тижні місяця краще уникати спілкування з начальством. Висловлювання Діви в цей час можуть призвести до непоправних наслідків. У другій половині вересня Дівам, які діють вільно в бізнесі, є сенс використовувати всі ресурси для досягнення поставлених раніше цілей.

Гроші. У вересні 2024-го Діві не варто робити пропозиції, що обіцяють швидке збагачення або легкий заробіток. Не варто давати в борг, оскільки велика ймовірність, що Діві не повернуть гроші.

Особисте життя. У першій половині вересня партнер засмутить Діву невідповідністю тому ідеалу, який намальований у глибині душі. Розчарування і найсильніший удар по стосунках можуть бути в середині місяця. У другій половині вересня зросте ймовірність отримати гарну пропозицію про похід до театру, кіно, на каву - Діві не потрібно відмовлятися. На сімейних Дів у вересні чекає клопіт із вирішення побутових питань і зміцнення здоров'я.

Здоров'я. У вересні Діві необхідно розподілити свої сили таким чином, щоб не виникало проблем зі сном. На початку місяця можливий збій у роботі печінки. Потрібно уникати солоної, гострої і жирної їжі та спиртних напоїв. У другій половині місяця буде вразливою серцево-судинна система. За можливості варто займатися гімнастикою, фізкультурою, причому на свіжому повітрі.

Що варто враховувати читачеві

Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

Гороскоп на вересень 2024 - Стрілець

На перше місце у вересні 2024-го у Стрільця вийдуть турботи і великий клопіт про дім і сім'ю. Однак усе це буде хоч і складно, але приємно. Вересень - складний період для Стрільця, який пройде під знаком "мінус".

У вересні Стрільцю не варто йти на поводу у близьких, які схиляють до дорогих покупок. Краще у вересні економити, інакше Стрілець може піти у фінансовий провал. Придбання цього місяця навряд чи себе виправдають, а гроші незабаром дуже знадобляться Стрільцю, тому варто бути економнішими.

Сприятливі дні вересня-2024 для Стрільця: 16, 19, 22, 25.

Несприятливі дні вересня-2024 для Стрільця: 2, 9, 28.

Кар'єра. У роботі у Стрільця у вересні все може руйнуватися. Найскладніша ситуація буде в середині місяця. У першій половині вересня Стрілець опиниться у великій залежності від партнерів, однодумців і відчує гостру необхідність у їхньому заступництві. Згорнути гори самотужки у Стрільця не вийде, тому потрібно звертатися до колег по допомогу. Один у полі не воїн - таке гасло вересня для Стрільця.

"Середина вересня відкриє хороші перспективи для тих, хто мріє про підвищення по службі. Але водночас зросте загроза конфліктів у колективі, і Стрільця можуть підсидіти. У другій половині місяця Стрільцю не можна ні про що робити висновки й ухвалювати рішення, поки в нього не складеться повна картина подій на місці роботи", - зазначає астролог.

Гроші. Розмову з начальством про підвищення зарплати Стрільцю у вересні точно не варто затівати - краще поговорити наступного місяця. Озвучені прохання не будуть задоволені.

Особисте життя. У першій половині вересня у Стрільця можливі сварки через дрібниці з коханою людиною. Середина вересня буде спокійною і безхмарною, жодних яскравих подій на любовному фронті не передбачається. У другій половині місяця вплив планет зробить Стрільця надзвичайно чарівним і привабливим для протилежної статі. Наприкінці місяця ймовірно стануться кілька романтичних знайомств, які принесуть Стрільцю приємні емоції.

Здоров'я. Прихід осені Стрілець зустріне з ослабленим імунітетом. Важливо ретельно дотримуватися правил особистої гігієни, пропити курс вітамінів. У першій половині місяця через поспішність і неуважність Стрілець ризикує отримати травму. У другій половині місяця сприятлива профілактика захворювань, зокрема хронічних. У вересні гарною ідеєю буде сісти на жорстку дієту і позбутися зайвої ваги.

Дивіться відео - Влад Росс поділився гороскопом на вересень 2024 року для всіх знаків зодіаку:

Гороскоп на вересень 2024 - Риби

Як зазначає Росс, Риби, ухвалюючи рішення у вересні 2024 року, керуватимуться почуттями, а не розумом. Місячне затемнення 18 вересня буде якраз у цьому знаку зодіаку, тому місяць буде дуже складним для Риб. З одного боку, це добре, оскільки інтуїція зараз буде гострою, як ніколи, а з іншого - бажаючи проявити турботу й увагу, Риби ризикують пожертвувати часом і силами заради тих, хто цього не вартий.

Сприятливі дні вересня-2024 для Риб: 15, 17, 28.

Несприятливі дні вересня-2024 для Риб: 5, 10, 13.

Кар'єра. У першій половині вересня на роботі між колегами Риб буде багато емоційних розмов, обговорень і просто пліток. Весь цей період буде напруженим у плані контактів із колегами, особливо з начальством.

"А ось друга половина місяця виявиться вельми продуктивною. Зоряна обстановка сприятиме професійним успіхам Риб: просуванню по службі або в навчанні, у розробленні довгострокових планів або проєктів. Крім того, фінансова підтримка починань Риб буде забезпечена. Бізнесменам вдасться налагодити міцні зв'язки з партнерами, особливо після 23 вересня", - розмірковує Росс.

Гроші. 23-30 вересня - найсприятливіші дні для Риб у плані фінансових справ і грошей. А до цього все буде складно. Найскладніший період - 15-21 вересня.

Особисте життя. Риби, які шукають кохання, у вересні його знайдуть. Однак занадто довірливих Риб слід застерегти - велика ймовірність обману: обранець може зажадати від них надто багато, особливо на початку і в середині місяця. Не можна поспішати - важливо перевірити почуття часом. Рибам не слід робити жодних швидких і поспішних висновків.

"На небосхилі сімейних пар може виникнути грозова хмара, особливо в середині місяця. Рибам не можна обмежувати свободу партнера, потрібно дозволити йому розпоряджатися особистим часом і простором так, як він хоче. Можлива втома у стосунках, тому краще дозволити чоловікові поїхати на риболовлю, а дружині - розважитися з подругами", - радить астролог.

Наприкінці місяця через м'якість і співчуття Риби ризикують потрапити на гачок дуже ощадливої і педантичної людини. Тому важливо бути розбірливішими у зв'язках.

Здоров'я. У першій половині вересня у Риб буде занепад сил. Цей період варто перенести максимально розмірено і спокійно. У середині місяця вразливим буде шлунково-кишковий тракт. У цей період потрібно віддавати перевагу дієтичним стравам. У другій половині вересня енергетичний потенціал Риб помітно зросте. Вони будуть захищені від інфекцій і застудних захворювань. Хороший період для профілактики хронічних недуг і проведення повної діагностики організму.

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