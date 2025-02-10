Які страви не можна ставити на стіл 11 лютого - прикмети, свята, іменини

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 11 лютого
- Що не можна робити 11 лютого
- Народні прикмети та традиції на 11 лютого
- Іменини: як назвати народжену 11 лютого дитину
У вівторок, 11 лютого 2025 року, віряни вшановують пам'ять святого священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода Мстиславовича і праведної Феодори, Візантійської імператриці. Главред розповідає про традиції, прикмети і заборони цієї дати.
Яке церковне свято завтра, 11 лютого
11 лютого в церковному календарі - день пам'яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. Він був лікарем, але пізніше став єпископом. Власій вирізнявся своїм праведним і благочестивим життям. Під час гонінь на християн імператором Діоклетіаном, Власій разом зі своїми вірними переховувався в пустелі. Він був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Незважаючи на муки, Власій не відмовився від своєї віри в Ісуса Христа. Зрештою, він був убитий мечем 316 року.
Благовірний князь Всеволод Мстиславович
Всеволод Мстиславич - один із князів часів Київської Русі, онук Володимира Мономаха. Правив у Новгороді, Вишгороді та Пскові. Відзначився будівництвом християнських храмів у містах, де він княжив. Після смерті був канонізований.
Свята Феодора
Свята Феодора була візантійською імператрицею з 527 року, коли її чоловік Юстиніан I став імператором. Жила в Константинополі та походила з бідної родини. Щоб одружитися з Феодорою, майбутній імператор навіть змінив закон, який не дозволяв одружуватися шляхетним особам з особами нижчого походження. Церква шанує Феодору за її позицію та діяльність у відновленні шанування ікон.
Що не можна робити 11 лютого
- На стіл не можна ставити страви з м'яса.
- Не варто лихословити, лаятися, сваритися.
- Забороняється тримати домашню худобу голодною.
Народні прикмети і традиції на 11 лютого
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: на верхівках дерев сидять ворони - до сильного снігопаду;
- відлига вказує, що до весни вже не буде холодної погоди;
- місяць дуже яскравий - чекайте сильних гроз влітку;
- випало багато снігу - до ранньої весни.
Серед наших предків існувало повір'я, якщо почати цього дня лікуватися, то обов'язково швидко одужаєш. Ікони святого Власія вносили в стайню, щоб худоба не хворіла.
Іменини: як назвати народжену 11 лютого дитину
Які завтра іменини: Всеволод, Дмитро.
Талісманом людини, народженої 11 лютого, є геліотроп. Камінь, що допомагає контролювати кровоносну систему. Також геліотроп посилює діяльність мозку.
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