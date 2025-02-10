Які страви не можна ставити на стіл 11 лютого - прикмети, свята, іменини

Завтра відзначається народне свято Власія, багате на звичаї та традиції.

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11 лютого - прикмети, свята, іменини / фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 11 лютого

Що не можна робити 11 лютого

Народні прикмети та традиції на 11 лютого

Іменини: як назвати народжену 11 лютого дитину

У вівторок, 11 лютого 2025 року, віряни вшановують пам'ять святого священномученика Власія, єпископа Севастійського, благовірного князя Всеволода Мстиславовича і праведної Феодори, Візантійської імператриці. Главред розповідає про традиції, прикмети і заборони цієї дати.

Яке церковне свято завтра, 11 лютого

11 лютого в церковному календарі - день пам'яті святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. Він був лікарем, але пізніше став єпископом. Власій вирізнявся своїм праведним і благочестивим життям. Під час гонінь на християн імператором Діоклетіаном, Власій разом зі своїми вірними переховувався в пустелі. Він був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Незважаючи на муки, Власій не відмовився від своєї віри в Ісуса Христа. Зрештою, він був убитий мечем 316 року.

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Благовірний князь Всеволод Мстиславович

Всеволод Мстиславич - один із князів часів Київської Русі, онук Володимира Мономаха. Правив у Новгороді, Вишгороді та Пскові. Відзначився будівництвом християнських храмів у містах, де він княжив. Після смерті був канонізований.

Свята Феодора

Свята Феодора була візантійською імператрицею з 527 року, коли її чоловік Юстиніан I став імператором. Жила в Константинополі та походила з бідної родини. Щоб одружитися з Феодорою, майбутній імператор навіть змінив закон, який не дозволяв одружуватися шляхетним особам з особами нижчого походження. Церква шанує Феодору за її позицію та діяльність у відновленні шанування ікон.

Що не можна робити 11 лютого

На стіл не можна ставити страви з м'яса.

Не варто лихословити, лаятися, сваритися.

Забороняється тримати домашню худобу голодною.

Народні прикмети і традиції на 11 лютого

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: на верхівках дерев сидять ворони - до сильного снігопаду;

відлига вказує, що до весни вже не буде холодної погоди;

місяць дуже яскравий - чекайте сильних гроз влітку;

випало багато снігу - до ранньої весни.

Серед наших предків існувало повір'я, якщо почати цього дня лікуватися, то обов'язково швидко одужаєш. Ікони святого Власія вносили в стайню, щоб худоба не хворіла.

Іменини: як назвати народжену 11 лютого дитину

Які завтра іменини: Всеволод, Дмитро.

Талісманом людини, народженої 11 лютого, є геліотроп. Камінь, що допомагає контролювати кровоносну систему. Також геліотроп посилює діяльність мозку.

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