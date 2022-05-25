Не гірше від магазинного: як швидко та легко зробити якісний пральний порошок вдома

Для приготування домашнього прального порошку потрібно взяти 5 шматків господарського мила.
Пральний порошок стрімко дорожчає, тому багато хто хоче на ньому заощадити. Однак, як виявилося, можна зробити домашній пральний порошок, який буде не гірше магазинного.
Як легко і швидко зробити домашній пральний порошок
Для приготування домашнього прального порошку слід взяти 5 шматків господарського мила. Мило потрібно перетерти на тертці і в отриману стружку всипати стільки ж соди. Можна використовувати звичайну харчову, або замінити її кальцинованою.
Зокрема, щоб в результаті порошок вийшов більш ароматним, потрібно додати туди ароматизатор. Найкраще для цього підійде будь-яке ефірне масло. 15 крапельок масла, цілком достатньо для такого обсягу домашнього порошку.
Далі все потрібно перемішати. Також потрібно взяти скляну банку і засипати туди отриманий порошок.
Чим такий порошок краще
У такому порошку немає фосфатів та інших непотрібних речовин. Він нешкідливий і добре відпирає.
Важливо, що банку з порошком потрібно закрити і зберігати її можна у ванній поруч з іншою побутовою хімією.
Як застосовувати порошок
Такий порошок засипають не в відсік, а прямо в барабан. 3 ложечки такого порошку цілком вистачає на 4-х літровий барабан.
При пранні таким порошком, білизна виходить м'якою і свіжою.
Що важливо знати
- насипати порошок необхідно акуратно, щоб не розпорошити його по приміщенню;
- щоб захистити шкіру рук від агресивної дії засобів для прання, варто користуватися гумовими рукавичками;
- якщо засіб викликає алергію, необхідно його замінити на інше;
- не бажано розташовувати пральну машинку на кухні: випаровування від порошку при його засипці в пристрій потраплять на продукти і кухонне начиння;
- відкриту упаковку з порошком слід герметично закривати в поліетиленовий пакет.
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