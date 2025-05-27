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Росіяни націлилися на важливе місто: Братчук сказав, у чому небезпека

Маріна Фурман
27 травня 2025, 16:48
1769
За словами речника, росіяни спробують далі рухатися та наступати в напрямку Краматорсько-Слов’янської агломерації.
армия РФ, карта
Братчук розповів про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Основне:

  • Російський наступ на Костянтинівку фактично розпочався
  • Ворог хоче рухатися в напрямку Краматорсько-Слов’янської агломерації

Російські окупанти фактично розпочали наступ на Костянтинівку, що в Донецькій області. Варто зазначити, що це основний логістичний центр і опорний пункт українських захисників на півночі регіону. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДOM.

За його словами, Покровський напрямок залишається одним із найважчих на фронті. Росіяни намагатимуться рухатися та наступати в напрямку Краматорсько-Слов’янської агломерації. Саме тому тут росіяни зосередили максимальну кількість своїх військ.

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Росіяни націлилися на важливе місто: Братчук сказав, у чому небезпека
Покровськ / Інфографіка: Главред

Він додав, що Сумський напрямок теж складний, там ворог безперервно атакує область та хоче створити буферну зону.

"Уже офіційно підтверджено, що ворог, на жаль, окупував чотири населені пункти. Активні бої тривають. Росіяни намагаються просуватися невеликими штурмовими групами. Ця тактика російських військ сьогодні відзначена по всій лінії бойового зіткнення", — сказав Братчук.

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Нещодавно Главред писав, що російські окупанти намагаються всіма силами прориватися до Костянтинівки. Військові попереджають, що може розпочатись битва за місто.

Нагадаємо, після чотиримісячної наступальної операції з вирівнювання лінії фронту російська армія ліквідувала "кишеню" Сил оборони України на південний захід від Торецька. Таким чином окупанти поліпшили собі умови для просування до Костянтинівки.

Крім того, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що 2025 року армія РФ може захопити Покровськ. Також росіяни точно намагатимуться форсувати Дніпро.

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Хто такий Сергій Братчук?

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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війна в Україні лінія фронту Покровськ Бої в Донецькій області
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