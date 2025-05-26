В Україні переписали ціни на валюту: скільки тепер коштує долар

Долар та євро зміцнюють свої позиції щодо гривні.

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Гривня втрачає свої позиції / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Яким буде курс долара 27 травня

Скільки коштуватиме європейська валюта

Національний банк України встановив на вівторок, 27 травня, офіційний курс долара до гривні. Американська валюта дорожчає вже третій день поспіль. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс на 27 травня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,57 грн/дол. Тобто гривня послабилася на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

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Курс валют на 27 травня / фото: bank.gov.ua

Гривня також послабила свої позиції щодо європейської валюти. Так, офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,30 грн за один євро, тобто гривня втратила 31 копійку.

Курс валют на 27 травня / фото: bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 10 копійок до 41,60-41,63 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня, а євро - 47,29/47,30 грн/євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, у червні на валютному ринку зберігатиметься відносний спокій. Різких стрибків очікувати не варто. Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що в червні 2025 року долар буде коштувати в межах 41,6–42 гривні, а євро — коливатиметься на рівні 45,5–47 гривень.

Нещодавно експерти розповіли, продавати чи купувати валюту зараз. Наприклад, спеціаліст Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав, що той, хто сьогодні купить долар по 41,7 грн за одиницю, імовірно отримає наприкінці року дохід у 4,8%.

Тим часом Національний банк України продовжує підтримувати стабільний курс долара на рівні близько 41,5 грн. Він відкладає незначну девальвацію гривні до кінця 2025 року завдяки активним інтервенціям на ринку.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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