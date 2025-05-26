Купувати чи продавати долари зараз: українцям дали цінну пораду

Експерти все ж не рекомендують продавати валюту без необхідності.

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Експерти розповіли, продавати чи купувати валюту зараз / Колаж: Главред, фото УНІАН

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Як найкраще зберігати та примножувати свої заощадження

Чи вигідно тримати заощадження у валюті

Весна на валютному ринку України пройшла досить стабільно. Лише гривня дещо послабила свої позиції щодо валюти, але причин для занепокоєння немає. Аналітики розповіли, купувати чи продавати зараз долари.

Експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН сказав, що той, хто сьогодні купить долар по 41,7 грн за одиницю, імовірно отримає наприкінці року дохід у 4,8%.

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Тим часом фінансовий аналітик і член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин зазначив, що річний рівень інфляції зараз становить 15,1%. Він також поділився порадами, як у нинішніх умовах найкраще зберігати та примножувати свої заощадження.

"Біткоїн за рік, з квітня по квітень, дав дохід 61,8%. Плюс - немає податків, висока ліквідність, тобто можливість швидко і вигідно продати, мінуси - високі ризики, низька доступність. Золото - дохід 48,6%. Плюс - помірні ризики, мінуси - податки, широка різниця між курсами купівлі та продажу, низька ліквідність. Гривневі ОВДП - 16,4%. Плюси - немає податків, мінімальні ризики, висока ліквідність і доступність. Мінус - тривалий час дії, не менше року. Нерухомість - 14,8%. Тут, крім непоганого доходу з оренди, тільки мінуси: високі податки при оформленні, є ризики, високий поріг входу, низька ліквідність. Євро - 11,3%, гривневий депозит - 10,4% річних з урахуванням податків, долар - 4,8%, валютний депозит - 0,9%", - розповів аналітик.

Все ж він рекомендує тримати "вільні" кошти у валюті.

Крім того, голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський вважає, що звичайним українцям найкраще вкласти третину коштів у гривневі ОВДП і депозити, третину - валютні ОВДП і депозити, а решту зберігати в готівковій валюті.

Загалом експерти не рекомендують продавати валюту без необхідності.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, Національний банк України підвищив курс долара на понеділок, 26 травня. Офіційний курс долара на 26 травня встановили на рівні 41,5094 грн/дол.

Нещодавно директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий прогнозував, що курс долара на міжбанківському валютному ринку впродовж поточного тижня коливатиметься в діапазоні 41,6-41,9 гривні, а на готівковому ринку — 41,6-41,8 гривні за долар. Це означає, що до 1 червня 100 доларів у гривневому еквіваленті коштуватимуть приблизно 4160 – 4180 гривень, а 1000 доларів — 41 600 – 41 800 гривень.

Крім цього, економіст Олександр Хмелевський вважає, що загострення торгового конфлікту між США і Китаєм може знизити курс долара. У червні курс гривні, за прогнозом експерта, залишиться в межах 41,2–42,5 грн/долар. Основною загрозою для гривні залишається війна.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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