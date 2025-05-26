Останній шанс подати заявку: деякі українці можуть отримати по 54 тис. грн

Зареєструватися на отримання допомоги зможуть сімʼї, які відповідають певним критеріям.

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Хто отримає кошти та які умови / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Хто з українців може отримати 54 тисячі гривень

Як подати заявку на допомогу

Категорія українців, які постраждали внаслідок війни, зможуть подати заявки на отримання грошової допомоги від міжнародного фонду "Норвезька рада у справах біженців" (NRC). Про це йдеться у публікації пресслужби NRC у Facebook.

Хто може отримати грошову допомогу

Зареєструватися на отримання допомоги зможуть домогосподарства, які відповідають одному чи кільком критеріям вразливості:

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мешкають на територіях, де тривають бойові дії;

змушені були залишити свої оселі через воєнні обставини;

повернулися додому в деокуповані регіони.

"Серед вищезазначених категорій, кожна заявка проходить перевірку, під час якої оцінюється рівень соціально-економічної вразливості. Це допомагає визначити, хто потребує підтримки найбільше, і розподілити допомогу відповідно до наявних ресурсів", — йдеться у повідомленні.

Сума виплат становить 10,8 тис. грн на одну людину, але не більше ніж для п’яти членів родини. Тобто максимальна допомога для однієї сімʼї — 54 тис. грн. Якщо в родині більше ніж п’ятеро осіб, потрібно оформити дві окремі заявки. У кожній з них обов’язково має бути принаймні одна повнолітня особа.

Як зареєструватися на виплати

Термін подачі заявок на виплати фактично спливає. Українці, які підпадають під вищезазначені критерії, мають заповнити спеціальну форму до 27 травня (17:00). (Форма прикриплена на сторінці компанії у Facebook)

Там необхідно заповнити анкету, уважно відповідаючи на всі запитання. Важлива вимога — під час подачі заяви необхідно надати місцеперебування.

"Домогосподарства, які отримали грошову допомогу від NRC або інших організацій менше, ніж шість місяців тому, можуть не бути обрані", — йдеться в повідомленні організації.

Щоб отримати додаткову інформацію, то можна зателефонувати на гарячку лінію або ж написати лист на електрону пошту, яка зазначена у Facebook.

Виплати українцям - новини за темою

Раніше Главред писав, що український уряд виділив додаткові 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій у рамках програми "єВідновлення". Планується покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, пошкоджених унаслідок збройної агресії.

Крім того, українці, які змушені залишити свої оселі через руйнування, зможуть отримати грошову допомогу. Сума виплат буде у розмірі 40 тисяч гривень одноразово та 20 тисяч гривень щомісяця.

У Харківській області мешканці, які належать до вразливих категорій населення, можуть отримати допомогу еквівалентну 29 000 гривень для ведення особистого господарства. Мова йде про людей з інвалідністю, багатодітних родин та самотніх людей.

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