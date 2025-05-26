Долар по 42: експерт спрогнозував, коли валюта сягне нової позначки

У червні на курс долара впливатимуть декілька факторів.

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Прогноз курсу валют на перший місяць літа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Що буде з доларом в червні 2025 року

Скільки коштуватиме європейська валюта в перший місяць літа

У червні на валютному ринку зберігатиметься відносний спокій. Різких стрибків очікувати не варто. Таким прогнозом поділився директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Він вважає, що головними чинниками, що будуть впливати на курс валют стануть політика НБУ, стан української економіки та можливі обмеження експорту.

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"З огляду на те, що середньорічний курс у бюджеті закладено на рівні 45 гривень за долар, незначне зростання має цілком прогнозований вигляд. Початкова планка на 2025 рік - 42,02 гривні за долар - може знову стати реальністю вже найближчим часом", - розповів експерт.

Банкір прогнозує, що в червні 2025 року долар буде коштувати в межах 41,6–42 гривні, а євро — коливатиметься на рівні 45,5–47 гривень.

Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні в червні коштуватимуть 4160 - 4200 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдуться українцям у 41 600 - 42 000 гривень.

При цьому за 100 євро доведеться заплатити приблизно 4550–4700 гривень.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як писав Главред, Національний банк України підвищив курс долара на понеділок, 26 травня. Офіційний курс долара на 26 травня встановили на рівні 41,5094 грн/дол.

Нещодавно експерти розповіли, продавати чи купувати валюту зараз. Наприклад, спеціаліст Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин сказав, що той, хто сьогодні купить долар по 41,7 грн за одиницю, імовірно отримає наприкінці року дохід у 4,8%.

Нагадаємо, за прогнозом кандидата економічних наук і незалежного економічного експерта Олександра Хмелевського, у червні курс гривні залишиться приблизно на травневому рівні - в діапазоні 41,2-42,5 грн за долар, а євро торгуватиметься в межах 46,0-48,0 грн.

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Хто такий Тарас Лєсовий? Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

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