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Теоретичний іспит на мотоцикл: МВС оновило алгоритм отримання посвідчення

Руслан Іваненко
24 квітня 2025, 17:33
132
Як змінилися правила отримання водійського посвідчення категорії А.
Права, мопед
Нові правила для майбутніх водіїв / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

  • Як пройти іспити на мотоцикл та мопед
  • Які нові правила для кандидатів у водіїв
  • Що потрібно знати про теоретичний і практичний іспит

Для отримання водійського посвідчення категорії А (мотоцикл) або А1 (мопед) необхідно пройти кілька етапів: Оновлений алгоритм процедур оприлюднив головний сервісний центр МВС.

Право на керування транспортними засобами категорії А та А1 надається з 16 років. Спочатку кандидат повинен освоїти правила дорожнього руху, що можна зробити як самостійно, так і в акредитованих автошколах.

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Після вивчення ПДР слідує теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Для успішного складання потрібно за 20 хвилин дати правильні відповіді на 20 питань, допускаючи не більше двох помилок. У разі невдачі повторний іспит можливий лише через 10 днів, починаючи з 11-го дня.

Наступним етапом є практичне навчання в автошколі та складання внутрішнього іспиту з водіння. Після цього кандидат здає практичний іспит у сервісному центрі МВС. Мінімальний термін для проходження теоретичного та практичного навчання в автошколі становить 3-4 тижні.

Як скласти іспит на права з першого разу
Як скласти іспит на права з першого разу / Інфографіка - Главред

Зазначимо, що кандидат може вибрати транспортний засіб для складання практичного іспиту безпосередньо в сервісному центрі МВС, що включено у вартість іспиту, або ж використати мопед чи мотоцикл, наданий автошколою.

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Як раніше повідомляв Главред, вартість бензину та дизпалива на АЗС останнім часом знижується, що пов'язано зі зниженням цін на нафту з 82 до 70 доларів за барель. Експерт Сергiй Куюн зазначив, що ситуація на ринку залежатиме від світових цін на нафту та коливань курсу гривні.

Крім того з 1 квітня 2025 року в Україні набули чинності оновлені Правила дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам та мопедам користуватися смугами громадського транспорту.

Також відомий автомеханік Скотті Кілмер поділився порадами щодо правильної парковки автомобіля та розповів, які місця можуть виявитися найбільш небезпечними.

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Що відомо про сервісний центр МВС?

Сервісний центр МВС бере безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС — видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортними засобами, пише Вікіпедія.

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