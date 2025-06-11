Чи підвищать з 1 липня штрафи за порушення ПДР: чітка відповідь поліції

Деякі ЗМІ повідомили, що з 1 липня значно зростуть штрафи за порушення ПДР. У поліції заспокоїли водіїв.

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Чи чекати водіям змін з 1 липня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чи зростуть штрафи за порушення ПДР з 1 липня

Що кажуть з цього приводу у поліції

У середу, 11 червня низка ЗМІ почала поширювати інформацію про те, що з 1 липня 2025 року в Україні нібито набирають чинності оновлені правила відповідальності за порушення правил дорожнього руху. У патрульній поліції відреагували на інформацію про збільшення штрафів.

Зокрема, у медіа йшлося про те, що штраф за перевищення швидкості нібито зросте: з 340 грн до 1020 грн — за перевищення на понад 20 км/год, а за понад 50 км/год — аж до 1700 грн. Якщо ж порушення фіксуються три і більше разів на рік, водієві загрожує позбавлення прав до 6 місяців.

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Також у ЗМІ писали про штрафи за ігнорування ременів безпеки, неправильного паркування та розмов телефоном під час руху.

У поліції наголосили, що інформація не відповідає дійсності.

"Наразі таких змін не прийнято! Довіряйте лише офіційним джерелам та не розповсюджуйте неправдиву інформацію", - підкреслив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що про будь-які зміни до законодавства, які стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку обовʼязково поліція повідомить на офіційних сторінках.

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні можуть збільшити штрафні санкції за непропуск автомобілів екстрених служб на автошляхах. На сьогодні за ненадання переваги в русі автомобілю швидкої допомоги, поліції або рятувальників передбачено штраф у розмірі 680 грн. Відповідно до законопроєкту №11111, в Україні пропонується збільшити відповідний штраф до 51000 грн.

Як писав Главред, українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, що створює їх транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн.

Крім того, мало хто знає, що миття авто не на автомийці може призвести до штрафу. Як йдеться у дописі сторінки "Файної мийки" в Instagram, згідно з законом, миття авто на вулиці, в непристосованому для цього місці, є порушенням ПДР.

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Що таке правила дорожнього руху (ПДР)? Правила дорожнього руху (скорочено: ПДР) — перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху, пише Вікіпедія.

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