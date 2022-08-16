"Незламний" екстрасенс Макс Гордєєв відверто розповів про музичну кар'єру, магію в піснях та крила

Макс Гордєєв - не тільки екстрасенс, а й співак з насиченим минулим / instagram.com/maxgord

В березні 2022 року зірковий екстрасенс Макс Гордєєв заявив про себе, як про співака. Проте цей весняний дебют був насправді поверненням до українського шоу-бізнесу.

Гордєєв має професійну музичну освіту (закінчив КНУКіМ, факультет естрадного вокалу) та свій творчий шлях розпочинав в різноманітних музичних проєктах. В інтерв'ю Главреду екстрасенс розповів, як талант, отриманний від бабусі вирішив його кар'єру, чому він повернувся до музики, як створив пісні, що популяризують та возвищують українську культуру, та яку музику слухає сам.

"Насправді, коли я почав співати, це було дуже давно. Це було в 2005-ому році. Я пам’ятаю, це 18-19 років мені було, це був, звичайно, для мене такий пік. Взагалі це був музичний пік, я вважаю, що нічого кращого, ніж естрада України в 2005 році, не було. Це була передача Шанс, Караоке на майдані, потім – Фабрика зірок. Ти намагаєшся пробитися у такі проєкти, бо насправді в мене ж не було мільярдів грошей, я намагався весь цей час пробиватися самостійно, і в мене був повний вагон мрій. Але з кожним роком все важче і важче була ситуація, і я зрозумів, що щось відбувається не так. Тому що мало хто знає, що я – переможець проєкту Алла шукає таланти Алли Пугачової, що я дуже в багатьох конкурсах перемагав, що я знаю дуже багато знаменитостей, і не тільки в Україні. Вони в більшості знають мене, як екстрасенса вже. Тому що я зробив максимум для того, щоб вся інформація, яка була до того, зникла. Я не знаю, чому, але мені дуже захотілося, щоб люди забули, що я був колись співаком, і мені це вдалося", - пригадує Гордєєв.

Його музична кар'єра завершилася ледь розпочавшись - продюсер поставив йому ультиматум: або репутація співака та музичні проєкти, або Битва екстрасенсів. Максим обрав друге, адже ворожить з 16 років і відчував, що його шлях - езотерика. Свій талант йому передала бабуся. Після її смерті Гордєєв забрав бабусині молитви та ікони, з якими працює і зараз.

Далі послідувала запаморочлива кар'єра Макса Гордєєва, як екстрасенса зі світовим ім'ям - Битви екстрасенсів в Україні та Литві, власні шоу та участь у різних проєктах в якості мага та медіума...

Та один телефонний дзвінок круто змінив життя Максима. "До мене зателефонував Гєна Вітер, він тоді був музичним продюсером каналу Україна, він сказав: "Слухай, я знаю, що ти співав, є проєкт Співають всі. Чи хочеш ти в ньому прийняти участь?" Я кажу: "Гєна, я тебе дуже прошу, я давно не співав, давай без цього". І він каже "Ні, ти не зрозумів. Не співати, а бути в журі. Ти ж співав, ти доволі відома людина в своїх кругах. Нам такий персонаж, як ти, буде дуже цікавий". Я кажу: "Взагалі це – моя мрія. Я дивився аналоги британські цього шоу. Для мене це така можливість! Звичайно, я хочу!" Сидить сто зірок, і ти серед них, це взагалі для мене найголовніше було! І для мене оце був початок того, що я згадав, що таке бути співаком. Я роззнайомився з більшістю людей нашого шоу-бізнесу, я зрозумів, що та тусовка, яка є в нашому шоу-бізнесі, це моя, я згадав взагалі все. Мене наче окунули років на 15-20 назад, коли я так хотів цього всього. І я сидів, я пам’ятаю, як зараз, мені настільки це все було класно, настільки моє, що я просто зрозумів, що мені треба з цим щось робити", - розповідає екстрасенс.

Так в його помешканні з'явилася музична міні-студія - для душі. Та потім в Україну прийшла війна. Гордєєв зізнається - був розгубленим, як і всі українці, але зібрався, знайшов в собі сили, бо вирішив - коли, якщо не зараз?

"Я відчув, що у мене є сила, і в мене народилася ця пісня. Я просто прийшов додому і почав наспівувати. А мій піарник каже: "Макс, що це ти за пісню співаєш? Якась пісня відома…" Я кажу: "Ні, це моя пісня, я щойно її в голові… просто написав". І він каже: "Йди бігом її запиши! Послухаємо". І я записав цю пісню першу. Незламні. Це була моя перша пісня. Причому вона була відразу на українській мові. Це не була пісня, яка була написана під когось. Спочатку у мене слова "незламні люди" з’явилися, і потім вже почалась вся ця історія. Написала, допомогла мені написати слова дуже відома поетеса, нереально сильна, таких людей я не зустрічав ніколи. Я мріяв, щоб вона мені щось написала колись давно. Це Діана Гольде. Вона написала такі хіти, як Квітка-душа, Мамо Насті Приходько вона написала, дуже багато пісень написала Валерію Меладзе, багато позитивних пісень, як Ветер надежды Власової… Тобто такі сильні круті хіти вона писала. І я до неї звернувся, і сказав: "Давай напишемо з тобою хіт", - каже артист.

Співпраця з Гольде у Гордєєва розпочалася за місяць до війни, та коли пісня Незламні прийшла до екстрасенса, піснярка зникла… Вона знаходилася в Бучі під час наступу окупантів, та довгий час вважалася зниклою безвісти. Макс був у відчаї, адже не міг "побачити" Діану Гольде, бо справа для нього була дуже особстою.На щастя піснярка знайшлася і навіть написала чудові вірші. Аранжуванням займався Андрій Ігнатченко. Так з'явилася пісня Незламні.

"Слухайте Незламні кожного ранку, якщо вам погано, слухайте її, вона енергетично заряджена на те, щоб максимально передавати силу і енергію кожної нашої людини", - заявляє Гордєєв.

Згодом розпочалася робота над другим хітом екстрасенса - пісня Мольфар з потужним кліпом. Її появу Гордєєву наворожила Діана Гольде. "Мені потрібно людям показувати, як можна інтегрувати наше минуле в наше майбутнє. І тому з’явилася пісня Мольфар. Знову ж – написала Діана Гольде. Вона каже: "Я тобі кажу – ти напишеш пісню про мольфара". Вона поворожила, вона ще така… Вона не знала, що я пишу музику зараз. І я думаю: "Ця пісня – навряд чи. Під мольфара якось так не дуже…" Якось так примітивно мені спочатку здалося. Потім я їй відправив, а вона каже: "Я тобі казала, що напишеш про мольфара. Слухай". Я її заспівав, і кажу: "Боже, та це ж наша пісня. Це пісня, яку може слухати кожна людина взагалі". Вона настільки прошита українськими оцими аспектами".

Кліп до Мольфара Гордєєву наснився: "Саме мотанка, яка вбиває оцих рашистів. Цей кліп – кліп-передбачення для України, що буде саме так. Тому що, пробудивши нашу силу, ви пробудили нашу лють. Ви пробудили. Дякую вам, рашисти, що ви пробудили нашу істину віру, нашу істину силу. Ось, що я хотів донести цим кліпом і піснею, яку я зробив".

Для фанатів його творчості Макс Гордєєв зробив приємний сюрприз - скоро вийде наступна пісня екстрасенса: "Ну а третя, це буде секрет. Але я вам по секрету трішки розкажу, вона буде дуже позитивна, і вона вже буде дарувати таку гармонічну історію. Це пісня про одну дуже близьку для мене людину".

Главреду екстрасенс зізнався,що є фанатом української співачки Таяни, з якою був би не проти записати дует. "Ой… Я дуже люблю Таяну. З українських співачок – я хочу з нею записати дуже дует. Я впевнений, що це відбудеться стовідсотково. Мені дуже подобається із наших співаків… Хто мені подобається? Від кого я шаленію?... Ну це звичайно гурт The Hardkiss, це один з моїх фаворитів, мені дуже подобається Alyona Alyona, вона мені подобається, як людина, енергетично.Мені подобається жіноча душа, яка співає. Я просто… Коли, як чоловік, я відчуваю жіночу енергію, я просто шаленію. Тому коли я чую якісь дуже класні жіночі пісні, такі душевні, як мавки лісові зазивають, оце мені дуже подобається. І я бачу, що, наприклад, у тої ж Таяни є зараз це".

Із зарубіжних зірок своїми фаворитками Гордєєв називає співачок Бйорк, Мерайю Кері, Вітні Г’юстон та Лару Фабіан. "Я просто захоплююсь, я фанат жіночого голосу. І якщо я чую десь в джазі, чую десь в мелізматиці чи в інших моментах – мені це дуже подобається. Якщо це елементи містики в ньому є, то я просто фанат", - розповідає с посмішкою екстрасенс.

Проте в його плейлисті частіше за все лише медитативна музика, яка здатна занурити його в необхідний йому стан: "Я поясню, чому. Для мене зараз слова мають якісь енергії. Кожен день, коли я хочу відчути позитивну енергію, я слухаю щось позитивне. Якщо негативну, я хочу себе погрузити в якусь вібрацію, то я погружаю. Для мене завжди ось те, що я максимально намагаюсь слухати медитативну музику, чи якусь музику, яка мене навпаки підіймає, таку музику епік, з фільмів. Дуже полюбляю, коли в мене поганий настрій, я включаю собі музику, беру електросамокат, і мчу кудись, і мене просто це розпирає. Я сам собі піднімаю цей настрій".

Та своїм фанатам він може порадити не лише саундтреки та Таяну. "Мені дуже подобаються пісні Адель. Завжди якась одна із пісень, вона мене в таку меланхолію інколи заганяє, інколи у мене такий настрій, коли треба трішечки подумати, побути в такій енергії, то я слухаю її. Також мені подобається творчість Меладзе. Я інколи слухаю її також. І дуже багато таких пісень старих мені дуже подобається. Мені дуже подобаються старі пісні, нічого не можу з цим зробити. В мене всі альбоми Spice Girls, Наталія Орейро, оце такі пісні. Там інколи деякі пісні навіть виконавців, яких я навіть не пам’ятаю ім’я. Тобто я дуже люблю повертатися у минуле. І я дуже, коли мене повертає саме музика. Тому що з музикою можна подорожувати у будь-який час. З музикою зв’язано дуже багато в мене в житті. Я дуже полюбляю музику із саундтреків, будь-яких фільмів, дуже люблю скачувати таке. Тобто я люблю музику, яка визиває емоції. Яка має емоційне якесь забарвлення", - розповідає Гордєєв.

Він також підкреслює, що клубна музика для нього незрозуміла, нецікава, та енергійно знебарвлена. "Мені дуже не подобається музика, яка несе просто гоцалку. Євроденс, транс і все інше – не моя історія. Коли мене друзі ще в мирний час запрошували на такі дискотеки, на ці рейви і все інше. Я просто позіхаю. Мені нудно. Я розумію, що там зовсім інші вібрації, і мені просто нудно. Я ще раз скажу: я дуже хочу, щоб повернулась творчість багатьох наших співаків, які були колись давно. Я хочу, щоб повернулася творчість Гайтани, я дуже хочу повернення Альони Вінницької, хочу гурту Алібі, я хочу Аквавіту! Поверніть, будь ласка, цих співаків! Тому що, я чесно кажу, дуже хочу, щоб вони повернулися".

Наостанок Максим Гордєєв зізнався, що не жалкує про повернення до кар'єри співака. Він впевнений,що усьому свій час, а по-справжньому талановита людина может добре робити більш ніж одну справу. Крім того визнання і любов слухачів його надзвичайно надихають."Тому що інколи ти сидиш і думаєш: а може не треба? Може реально люди праві, і тобі просто займатися езотерикою, і нічого того не робити? Але ти дивишся, що людям подобається. Ти дивишся, що люди тобі пишуть. І просять. І кажуть, що поставили на телефонний дзвінок, вашу пісню. І я розумію, що це мене надихає, і дає мені крила. Тому саме люди дають крила артистам. А не артисти дають людям крила. Це повинен бути взаємний момент, мені здається", - заявляє співочий екстрасенс.

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