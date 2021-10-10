У Росії розбився літак з парашутистами, загинуло 16 осіб

У Росії розбився літак з парашутистами / t.me/ENews112

Літак з парашутистами розбився в Татарстані в районі Мензелінська. Спочатку він зник з радарів і перестав виходити на зв'язок, згодом з'явилася звістка про авіакатастрофу.

Як повідомляє Интерфакс, на борту перебувало 23 людини: 21 парашутист і 2 члени екіпажу.

Офіційних даних про постраждалих поки немає, водночас телеграм-канал "112" повідомив про 19 загиблих.

"19 людей загинули, ще 3 постраждали унаслідок падіння літака L-410 з парашутистами в Мензелінську. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, L-410 здійснив жорстку посадку на відстані 6 кілометрів від Мензелінська. Очевидці бачили дим в тому районі.

Реклама

Зазначається, що літак належить мензелинському аероклубу.

МНС Росії підтвердило у коментарі РИА Новости повідомлення про жорстку посадку легкомоторного літака в Мензелінському районі Татарстану, на борту були 23 людини.

Телеграм-канал SHOT опублікував список парашутистів, які були на борту літака:

1 - Дмитро Дербишев

2 - Володимир Зелденін

3 - Ольга Мінієва

4 - В'ячслав Піскунов

5 - Павло Музиченко

6 - Денис Яковлєв

7 - Дінар Давлетгарієв

8 - Вадим Фахрутдінов

9 - Андрій Тимофєєв

10 - Равіль Шарафутбдінов

11 - Олександр Єрьомін

12 - Вікторія Соловйова

13 - Дмитро Філінов

14 - Денис Прохоров

15 - Сергій Кузенко

16 - Ксенія Смігулліна

17 - Олег Кублицький

18 - Ільнар Гайфуллін

19 - Ігор Алексєєв

20 - Олександр Цивінський

Трохи згодом МНС повідомило, що семеро людей знайдені живими на місці катастрофи літака в Татарстані.

Пілоти літака L-410, що розбився в Татарстані, за попередньою інформацією, загинули, повідомило "Інтерфаксу" джерело в авіагалузі.

За уточненими даними, 16 людей загинули при падінні літака з парашутистами в Татарстані, сімох вдалося врятувати, повідомило МНС.

Довідка

Let L 410 "Turbolet" - легкий багатоцільовий двомоторний літак для місцевих повітряних ліній. Розроблений 3 1966-1967 роках конструкторським бюро чехословацького авіаційного заводу Let Kunovice. У листопаді 2018 року в Росії був випущений перший літак L 410, зібраний на базі Уральського заводу цивільної авіації (УЗГА) в Єкатеринбурзі.

Читайте такжеУ Туреччині розбився літак РФ: тих, хто вижив, немаєНагадаємо, 3 жовтня, на півночі Італії розбився приватний літак, на борту якого перебували вісім осіб. Всі вони загинули. Лайнер вилетів з аеропорту Мілана Лінате і повинен був приземлитися в Сардинії. Але в місті Сан-Донато-Міланезе (провінція Мілан) недалеко від кінцевої станції місцевого метро він впав прямо на порожню будівлю, що знаходилася на реконструкції.