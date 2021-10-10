У Росії розбився літак з парашутистами, загинуло 16 осіб

На борту літака знаходилися 23 людини, сімох вдалося врятувати.
Літак з парашутистами розбився в Татарстані в районі Мензелінська. Спочатку він зник з радарів і перестав виходити на зв'язок, згодом з'явилася звістка про авіакатастрофу.
Як повідомляє Интерфакс, на борту перебувало 23 людини: 21 парашутист і 2 члени екіпажу.
Офіційних даних про постраждалих поки немає, водночас телеграм-канал "112" повідомив про 19 загиблих.
"19 людей загинули, ще 3 постраждали унаслідок падіння літака L-410 з парашутистами в Мензелінську. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, L-410 здійснив жорстку посадку на відстані 6 кілометрів від Мензелінська. Очевидці бачили дим в тому районі.
Зазначається, що літак належить мензелинському аероклубу.
МНС Росії підтвердило у коментарі РИА Новости повідомлення про жорстку посадку легкомоторного літака в Мензелінському районі Татарстану, на борту були 23 людини.
Телеграм-канал SHOT опублікував список парашутистів, які були на борту літака:
1 - Дмитро Дербишев
2 - Володимир Зелденін
3 - Ольга Мінієва
4 - В'ячслав Піскунов
5 - Павло Музиченко
6 - Денис Яковлєв
7 - Дінар Давлетгарієв
8 - Вадим Фахрутдінов
9 - Андрій Тимофєєв
10 - Равіль Шарафутбдінов
11 - Олександр Єрьомін
12 - Вікторія Соловйова
13 - Дмитро Філінов
14 - Денис Прохоров
15 - Сергій Кузенко
16 - Ксенія Смігулліна
17 - Олег Кублицький
18 - Ільнар Гайфуллін
19 - Ігор Алексєєв
20 - Олександр Цивінський
Трохи згодом МНС повідомило, що семеро людей знайдені живими на місці катастрофи літака в Татарстані.
Пілоти літака L-410, що розбився в Татарстані, за попередньою інформацією, загинули, повідомило "Інтерфаксу" джерело в авіагалузі.
За уточненими даними, 16 людей загинули при падінні літака з парашутистами в Татарстані, сімох вдалося врятувати, повідомило МНС.
Довідка
Let L 410 "Turbolet" - легкий багатоцільовий двомоторний літак для місцевих повітряних ліній. Розроблений 3 1966-1967 роках конструкторським бюро чехословацького авіаційного заводу Let Kunovice. У листопаді 2018 року в Росії був випущений перший літак L 410, зібраний на базі Уральського заводу цивільної авіації (УЗГА) в Єкатеринбурзі.
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