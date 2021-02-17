У Росії не пустили в прокат фільм бойовиків Ополченочка

Постер х / ф Ополченочка / Ольга Черненко

Скандальному художньому фільму Ополченочка, знятому бойовиками на захоплених районах Луганської області, російські чиновники від кіно відмовили у видачі прокатного посвідчення. У тому числі - за надмірну жорстокість картинки. Як повідомляє портал Новини Донбасу, на такий стан речей поскаржилися самі творці пропагандистського фільму.

"Сказали, що наш фільм - це суцільно політика і жорстокість. А оскільки у вересні в Росії будуть вибори, вони хотіли б уникнути політизованості. На мій погляд, це ніщо інше, як боягузтво культурної еліти Росії, яка боїться визнати боротьбу Донбасу", — сказав продюсер стрічки Роман Разум.

Крім того, прем'єра фільму, яка була запланована в московському Центральному Будинку кіно, також не відбулася.

"Прокатники сказали, що не стануть вкладатися в рекламу нашого фільму, а самі ми не зможемо, оскільки це сотні мільйонів рублів", — пояснив розум.

Актриса Наталія Колоскова, яка виконала одну з головних ролей у фільмі, стверджує, що рішення про прем'єру приймала комісія з восьми осіб, яка визнала стрічку вкрай жорстокою. "Керівник Будинку кіно подивилася десь третину стрічки, потім вийшла, мабуть, у справах, а потім прийшла до самого кінця. Коли кіно закінчилося, один з чоловіків-членів комісії, почав активно обурюватися, говорити, що фільм дуже жорстокий", - сказала вона.

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