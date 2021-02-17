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У Росії не пустили в прокат фільм бойовиків Ополченочка

17 февраля 2021, 13:02

На відмову російських чиновників у видачі для художнього фільму Ополченочка поскаржилися продюсер Роман Разум і виконавиця однієї з головних ролей.

Ополчленочка
Постер х / ф Ополченочка / Ольга Черненко

Скандальному художньому фільму Ополченочка, знятому бойовиками на захоплених районах Луганської області, російські чиновники від кіно відмовили у видачі прокатного посвідчення. У тому числі - за надмірну жорстокість картинки. Як повідомляє портал Новини Донбасу, на такий стан речей поскаржилися самі творці пропагандистського фільму.

"Сказали, що наш фільм - це суцільно політика і жорстокість. А оскільки у вересні в Росії будуть вибори, вони хотіли б уникнути політизованості. На мій погляд, це ніщо інше, як боягузтво культурної еліти Росії, яка боїться визнати боротьбу Донбасу", — сказав продюсер стрічки Роман Разум.

Крім того, прем'єра фільму, яка була запланована в московському Центральному Будинку кіно, також не відбулася.

"Прокатники сказали, що не стануть вкладатися в рекламу нашого фільму, а самі ми не зможемо, оскільки це сотні мільйонів рублів", — пояснив розум.

Актриса Наталія Колоскова, яка виконала одну з головних ролей у фільмі, стверджує, що рішення про прем'єру приймала комісія з восьми осіб, яка визнала стрічку вкрай жорстокою. "Керівник Будинку кіно подивилася десь третину стрічки, потім вийшла, мабуть, у справах, а потім прийшла до самого кінця. Коли кіно закінчилося, один з чоловіків-членів комісії, почав активно обурюватися, говорити, що фільм дуже жорстокий", - сказала вона.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Прототипом головної героїні пропагандистського фільму Ополченочка стала Танкістка терористичного угруповання "ДНР" Світлана Дрюк (з позивним вітерець)
  • У 2019 році вона здійснила втечу з тимчасово окупованої частини Донбасу і здалася співробітникам СБУ.
  • Дрюк публічно заявила про те, що готова давати свідчення проти Російської Федерації в Гаазькому трибуналі.
  • Колишній високопоставлений бойовик угруповання "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) у відповідь на дії Дрюк погрожував їй стратою через повішення.
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бойовики ополченцы війна на Донбасі новини України
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