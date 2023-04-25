У Москві жінка здала поліції власну доньку через її проукраїнську позицію

Жінка повідомила правоохоронцям, що її дочка нібито погрожувала їй розправою через недостатньо проукраїнську позицію.

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Росіянка здала поліції власну доньку через її проукраїнську позицію / Міноборони РФ, Baza

Мешканка Москви написала донос в поліцію на власну доньку через сварку щодо війни в Україні. У росіянок розійшлися погляди щодо так званої "спецоперації".

Як повідомляє Baza, політичний розкол стався у сім'ї 59-річної Тетяни, коли вона вирішила обговорити з дочкою Іриною дії РФ в Україні. Донька жінки регулярно дивиться відео на військову тематику і постійно скандалить з матір'ю через агресію РФ проти України. А пів року тому вона вже посварилася зі старшою сестрою та її чоловіком. Тоді у них також розійшлися погляди на те, що відбувається.

"Днями чергова спроба вирішити міжусобний конфлікт повністю провалилася. Під час сімейних дебатів Тетяна та Ірина остаточно посварилися – аж до того, що через три дні мати, причаївши образу, написала на дочку заяву", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Жінка повідомила правоохоронцям, що її дочка нібито погрожувала їй розправою через недостатньо проукраїнську позицію. Дипломатичним шляхом залагодити цей конфлікт не вдалося, тож тепер у їхніх складних стосунках доведеться розбиратися поліцейським.

Нагадаємо, раніше мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай підтримала Україну і зреклася зятя-путініста Тарзана, який регулярно транслює маячню Кремля в соцмережах.

Також Главред розповідав, що російська актриса і телеведуча Тетяна Лазарєва, яка публічно підтримує Україну в протистоянні російським окупантам, розповіла, що в російських ЗМІ її активно "ховають".

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