УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Москві жінка здала поліції власну доньку через її проукраїнську позицію

Аліна Дембіцька
25 квітня 2023, 20:54 оновлено 25 квітня, 20:54
276
Жінка повідомила правоохоронцям, що її дочка нібито погрожувала їй розправою через недостатньо проукраїнську позицію.
Россиянка написала на дочь донос
Росіянка здала поліції власну доньку через її проукраїнську позицію / Міноборони РФ, Baza

Мешканка Москви написала донос в поліцію на власну доньку через сварку щодо війни в Україні. У росіянок розійшлися погляди щодо так званої "спецоперації".

Як повідомляє Baza, політичний розкол стався у сім'ї 59-річної Тетяни, коли вона вирішила обговорити з дочкою Іриною дії РФ в Україні. Донька жінки регулярно дивиться відео на військову тематику і постійно скандалить з матір'ю через агресію РФ проти України. А пів року тому вона вже посварилася зі старшою сестрою та її чоловіком. Тоді у них також розійшлися погляди на те, що відбувається.

"Днями чергова спроба вирішити міжусобний конфлікт повністю провалилася. Під час сімейних дебатів Тетяна та Ірина остаточно посварилися – аж до того, що через три дні мати, причаївши образу, написала на дочку заяву", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Жінка повідомила правоохоронцям, що її дочка нібито погрожувала їй розправою через недостатньо проукраїнську позицію. Дипломатичним шляхом залагодити цей конфлікт не вдалося, тож тепер у їхніх складних стосунках доведеться розбиратися поліцейським.

Нагадаємо, раніше мама співачки Наташі Корольової Людмила Поривай підтримала Україну і зреклася зятя-путініста Тарзана, який регулярно транслює маячню Кремля в соцмережах.

Також Главред розповідав, що російська актриса і телеведуча Тетяна Лазарєва, яка публічно підтримує Україну в протистоянні російським окупантам, розповіла, що в російських ЗМІ її активно "ховають".

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Дуже висока ракетна загроза": РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК Південь

"Дуже висока ракетна загроза": РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК Південь

21:28 Україна
"Час встигнути в буфет за крильцями": у Зеленського відповіли на чутках про контрнаступ ЗСУ

"Час встигнути в буфет за крильцями": у Зеленського відповіли на чутках про контрнаступ ЗСУ

21:12 Україна
"Бої за Бахмут мають важливе значення": 5 причин, чому ЗСУ не виходять з міста - Сирський

"Бої за Бахмут мають важливе значення": 5 причин, чому ЗСУ не виходять з міста - Сирський

18:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:19

Чому 27 квітня не можна вимірювати свій зріст: прикмети і що не можна робити

21:39

"Дуже хитра дама": співачка Йолка вигадала схему, щоб донатити на ЗСУ - блогер

21:28

"Дуже висока ракетна загроза": РФ вдвічі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі - ОК ПівденьВідео

21:12

"Час встигнути в буфет за крильцями": у Зеленського відповіли на чутках про контрнаступ ЗСУВідео

20:54

У Москві жінка здала поліції власну доньку через її проукраїнську позицію

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:41

Росіяни влаштували скандал: співачка Тамара Гвердцителі перервала мовчання через війнуВідео

19:58

Багато господинь цього не знають: скільки часу і як варити перепелині яйцяВідео

19:56

Кличко поїхав на саміт американських міст – говоритиме з урядовцями США про підтримку України

19:33

Євген Клопотенко висловив особисто Ользі Сумській свою думку про її "московську" дочкуВідео

Реклама
19:20

Сі Цзіньпіна серйозно поставили на розтяжкуПогляд

19:19

У парламенті зайнялися темою тиску БЕБ на Multiplex

19:07

Чоловік став собакою за 15 000 доларів: друзі та родичі дуже спантеличеніВідео

18:55

3 найсильніші знаки зодіаку: вони ніколи не здаються і не зупиняються

18:05

"Бої за Бахмут мають важливе значення": 5 причин, чому ЗСУ не виходять з міста - СирськийВідео

17:52

Чому не можна в фарш додавати свіжий хліб: головні секрети ідеальних котлет

17:52

Фортуна визначила своїх улюбленців: на які знаки зодіаку чекає блискавичний приплив везіння в травніВідео

17:42

Обрушиться ураган: в Україну йде потужний циклонВідео

17:42

Двічі в одну річку: Дженніфер Еністон спіймали на побаченні з колишнім чоловіком

16:57

Коли підвищать тариф на електроенергію: у Раді заговорили про зміниВідео

16:51

Подкопаєва показала романтичні поцілунки з чоловіком-бізнесменом

Реклама
16:25

Романтика і світ фантазій: кращі легкі мелодрами на вечір для кінопереглядуВідео

16:20

Для чого додають яйце в шашлик: ніжна скоринка і соковите м'ясо гарантовані

16:01

"Пекло" в Бахмуті: найближчі бої за місто будуть найстрашнішими – екскомандир АйдаруВідео

15:54

Гаррі Поттер і нове дитя: Деніел Редкліфф вперше став батькомВідео

15:51

Четверту дитину втратила: як виглядають діти пропагандистів Симоньян і КеосаянаВідео

15:40

Які знаки зодіаку притягуються один до одного: 3 людини для ідеальної дружби

15:37

Тарифи на електроенергію зміняться: якими будуть ціни до кінця травняВідео

15:25

"У росіян є шанси": у ЗСУ немає гарантій того, що вони утримають Часів Яр - ДикийВідео

15:16

Шакіру визнали жінкою року на зло зраднику ПікеВідео

15:13

Удари по ЧФ і береговій інфраструктурі: експерт розкрив сценарій звільнення Криму

15:12

Які добрива любить волоський горіх і чим його підгодувати для хорошого врожаю

15:08

Чому 26 квітня не можна одягати сині речі: прикмети і що не можна робитиВідео

15:02

Хіт сезону: 3 дешевих інгредієнта, і весняна закуска стане смачною бомбою - ідеальний рецептВідео

14:42

Місячний календар стрижок на травень 2023: в які дні зміна іміджу приверне в життя гроші

14:35

"Бахмут був потрібен не Росії, а Пригожину": ПВК "Вагнера" уже поплатилися за свою помилку – ДикийВідео

14:30

Окупанти використовують мобільний додаток з координатами позицій ЗСУ – Сирський

14:16

До дня пам’яті Чорнобильської трагедії 1+1 Україна покаже документальний фільм "Розщеплені на атоми"

13:35

Путін розігнав генералів-невдах через провальні наступи та великі втрати – ISWВідео

13:31

Байден офіційно зібрався йти в президенти США на другий термінВідео

13:12

"По-доброму жартує": Жадан розповів кумедні деталі зустрічі з Залужними

Реклама
12:49

Гороскоп на завтра 26 квітня 2023: Рибам - довгоочікуваний успіх, Ракам - фінансове питанняВідео

12:44

Дві дівчини, одна доля: як зараз виглядає акторка, яка зіграла Зіту і Гіту в однойменному фільмі

12:43

Відповідь на Запоріжжя: потужним ударом артилерії ЗСУ знищено штаб окупантів — ЗМІ

12:39

Любовна нумерологія: як за датою народження дізнатися скільки буде шлюбів

12:35

У Росії паніка через контрнаступ ЗСУ, пацюки з Кремля готові тікати від Путіна - ДикийЕксклюзив

12:26

ЗСУ отримали черговий позашляховик Nissan від Favbet Foundation

12:24

"У Путіна рука не здригнеться": Медведєв в істериці пригрозив Заходу масштабним ядерним ударомВідео

11:56

"Крим проситиметься сам назад": ясновидець спрогнозував рік закінчення війниВідео

11:50

Удари по об'єктах Підмосков'я: експерт спрогнозував сценарій гучної "бавовни" у РФ

11:35

Головоломка, яку розгадають лише 2% людей: потрібно знайти правильно написане слово за 18 секунд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
Рецепти на Великдень 2023ЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти