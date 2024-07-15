Німеччина відреагувала на погрози Кремля спрямувати ракети на Європу

У Німеччині підкреслили, що європейські столиці вже давно стали цілями для можливого російського удару.

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У Німеччині "втерли носа" росіянам через погрози бити ракетами / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Вікіпедія

Берлін "не почув нічого нового" з заяв прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова направити ракети на Європу, якщо Німеччина розмістить у себе, зокрема, "Томагавки".

Речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт зауважив, що ще до цього "російське керівництво вже націлилося на європейські столиці", цитує його Укрінформ.

Однак такі заяви "потрібно сприймати серйозно", погодився Гебештрайт.

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Понад те, "Росія поводиться набагато агресивніше зі своїми сусідами, ніж раніше", зокрема, продовжує війну, в якій масовано атакує ракетами.

Тому про жодні ініціативи з роззброєння іти на зараз не може.

Врешті Гебештрайт підкреслив, що рішення американської адміністрації розмістити у 2026 році конвенційну зброю великої дальності в Німеччині пов’язане саме з тим, що змінилася безпекова ситуація.

Томагавк у Європі - головне

Як писав Главред, США вперше з часів холодної війни розмістять у Німеччині далекобійні ракети "Томагавк" з радіусом дії до 2,5 тис км. Розгортання вогневих засобів великої дальності почнеться у 2026 році "в рамках планування довгострокового розміщення цих засобів у майбутньому".

Завдяки цьому військовому потенціалу НАТО зможе вразити практично будь-яку ціль у Росії.

До слова, США вивели з Німеччини всю зброю дальньої дії наприкінці 1990-х років після закінчення холодної війни.

13 липня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет. А заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пообіцяв "військову відповідь" на розміщення в Німеччині далекобійних засобів ураження США.

Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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