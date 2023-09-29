Іран може озброїти РФ гіперзвуковими ракетами: Данілов попередив про загрозу

РФ не може перемогти Україну на полі бою і використовує всі можливості для посилення позицій.

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Олексій Данілов розповів про загрозу застосування РФ іранських ракет / Колаж: Главред, Фото: апарат РНБО України, Morteza Salehi

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов прокоментував ймовірність передачі Росії іранських гіперзвукових ракет.

Як підкреслив він в ефірі Українського радіо, у зв'язку з цим загрози для України не зміняться.

"Це не підвищить рівень загроз нашій країні, адже цей рівень ніколи не зменшувався, починаючи з лютого 2014 року", — сказав секретар РНБО.

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За його словами, відповідні спецслужби України відстежують ситуацію спільно з партнерами.

"Те, що Іран планує передати свої ракети на територію Росії, говорить про те, що у Росії немає можливості самостійно вирішити питання з Україною. РФ звертається до країни, яка з 1979 року перебуває під санкціями", — упевнений співрозмовник.

Данілов також додав, що Росія не може перемогти Україну на полі бою і використовує всі доступні можливості для посилення своєї позиції.

Раніше повідомлялося, що Іран планує передати РФ ракети малої і великої дальності. У Моссаді не виключають, що РФ у відповідь може також передати Ірану передову зброю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в жовтні Іран може домовитися з РФ про передачу ракет. Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Обидві ракети мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США таємно послабили санкції проти Ірану. Іран збільшив обсяг виробництва нафти і продає її Китаю.

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