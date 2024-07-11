Росія погрожує 'військовою відповіддю' США після відправки Томагавків до Німеччини

З'явилася реакція Москви на наміри США розмістити своє далекобійне озброєння в Європі.

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Росія влаштувала чергову істерику / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, МЗС РФ

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пообіцяв "військову відповідь" на розміщення в Німеччині далекобійних засобів ураження США, зокрема ракет Томагавк.

Дії США в Москві назвали "ланкою в ескалаційному курсі" і "одним з елементів залякування".

"Характер нашої реакції буде визначатися в спокійному тоні, професійно. Військові, поза всяким сумнівом, уже взяли в роботу це повідомлення... Без нервів, без емоцій будемо виробляти насамперед військову відповідь на цю нову гру", - стверджує Рябков. Його цитує російський Інтерфакс.

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При цьому дипломат країни-агресорки похвалився тим, що Росія, як завжди, "мала рацію" щодо США і НАТО.

"Промайнуло, що це будуть і наземні версії крилатої ракети Tomahawk, і ракети SM-6. Я згадую про це лише для того, щоб підкреслити, що ми вкотре мали рацію, коли ще кілька років тому заявили про підготовку США до адаптації саме цих систем під наземне розгортання", - сказав Рябков.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

Томагавк - що відомо про нову відправку озброєння США в Європу

Як писав Главред, США вперше з часів холодної війни розмістять у Німеччині далекобійні ракети "Томагавк" з радіусом дії до 2,5 тис км. Розгортання вогневих засобів великої дальності почнеться у 2026 році "в рамках планування довгострокового розміщення цих засобів у майбутньому".

Завдяки цьому військовому потенціалу НАТО зможе вразити практично будь-яку ціль у Росії.

До слова, США вивели з Німеччини всю зброю дальньої дії наприкінці 1990-х років після закінчення холодної війни.

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