Путін заборонив чиновникам звільнятися, допоки йде війна - розвідка Британії

У Кремлі забороняють звільнятись із посад, допоки війна в Україні не закінчиться.

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Кремль не дозволялє звільнятись службовцям / колаж: Главред: фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Кремль заборонив звільнитися чиновникам, які займають високі посади допоки "спеціальна військова операція".

Ця заборона щонайменше поширюються на губернаторів, регіональних чиновників, співробітників силових структур і посадовців Адміністрації президента країни-окупанта Росії, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

В інформації розвідки йдеться, що велика кількість офіційних осіб, ймовірно, дуже скептично ставиться до війни, а також вони часто відчувають стрес на роботі в проблемному апараті воєнного часу. Заборона здійснюється завдяки натякам на те, що тим, хто пішов у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.

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"Крім того, що влада стурбована пробілами у можливостях держапарату, які залишаться після виходу чиновників у відставку, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки й зміцнити почуття колективної відповідальності за війну", - йдеться у повідомленні.

Плани Кремля

Нагадаємо, що на тлі хвороби Лукашенко може втратити владу. Кремль може готувати наступника. Сам Лукашенко не думає про відставку і не займається пошуком та підготовкою свого наступника.

Кремль влаштував удар по резиденції Путіна, щоб у відповідь атакувати Київ. Агресору Росії потрібен був привід, щоб атакувати адміністративні будівлі в столиці України, вважає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Світан.

Путін може будь-яким чином скинути Лукашенка від керівництва Білоруссю.

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