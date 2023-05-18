Путін заборонив чиновникам звільнятися, допоки йде війна - розвідка Британії

Кремль заборонив звільнитися чиновникам, які займають високі посади допоки "спеціальна військова операція".
Ця заборона щонайменше поширюються на губернаторів, регіональних чиновників, співробітників силових структур і посадовців Адміністрації президента країни-окупанта Росії, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.
В інформації розвідки йдеться, що велика кількість офіційних осіб, ймовірно, дуже скептично ставиться до війни, а також вони часто відчувають стрес на роботі в проблемному апараті воєнного часу. Заборона здійснюється завдяки натякам на те, що тим, хто пішов у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.
"Крім того, що влада стурбована пробілами у можливостях держапарату, які залишаться після виходу чиновників у відставку, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки й зміцнити почуття колективної відповідальності за війну", - йдеться у повідомленні.
Плани Кремля
Нагадаємо, що на тлі хвороби Лукашенко може втратити владу. Кремль може готувати наступника. Сам Лукашенко не думає про відставку і не займається пошуком та підготовкою свого наступника.
Кремль влаштував удар по резиденції Путіна, щоб у відповідь атакувати Київ. Агресору Росії потрібен був привід, щоб атакувати адміністративні будівлі в столиці України, вважає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Світан.
Путін може будь-яким чином скинути Лукашенка від керівництва Білоруссю.
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