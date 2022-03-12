Постачання потужнішого ППО: ЗМІ дізналися про плани США та ЄС щодо посилення України

Україна очікує на постачання потужніших ППО від Заходу / Reuters

США та Європа проводять роботу над тим, щоб посилити Україну більш потужними засобами протиповітряної оборони та іншим озброєнням. Перед поїздкою глави Пентагону Ллойда Остіна до Брюсселю для зустрічей з союзниками з НАТО, відбулася низка попередніх дискусій. Зброю готові передати Києву Польща, Румунія та Словаччина.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на чиновників в адміністрації Байдена, Захід проводить роботу з військової допомоги Україні в ситуації, коли Міг-29 українським силам передати так і не вдалося.

"Адміністрація Байдена, яка відчуває тиск з вимогою розширення арсеналу зброї для України в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоб прискорити доставку більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння до зони бойових дій", - вказує видання.

Зазначається, що перед поїздкою міністра оборони США Ллойда Остіна до Європи, яка запланована на наступний тиждень, відбулися попередні дискусії. Остін повинен відправитися до Брюсселю, щоб провести перемовини з союзниками з Альянсу. Також очікується його приїзд до Словаччини, яка разом з Польщею та Румунією повинна передати Україні військову допомогу.

Підкреслюється, що у Словаччини є зенітно-ракетний комплекс С-300, який призначений для краху літаків противника і знайомий українським військам.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розкритикував Північноатлантичний альянс і заявив, що у країн блоку немає сміливості для того, щоб закрити небо над Україною.

Зеленський підкреслив, що Україні потрібна допомога в боротьбі зі збройною агресією Росії вже наразі.