Постачання потужнішого ППО: ЗМІ дізналися про плани США та ЄС щодо посилення України

Польща, Румунія та Словаччина готові надати Україні військову допомогу.
США та Європа проводять роботу над тим, щоб посилити Україну більш потужними засобами протиповітряної оборони та іншим озброєнням. Перед поїздкою глави Пентагону Ллойда Остіна до Брюсселю для зустрічей з союзниками з НАТО, відбулася низка попередніх дискусій. Зброю готові передати Києву Польща, Румунія та Словаччина.
Як повідомляє The Washington Post з посиланням на чиновників в адміністрації Байдена, Захід проводить роботу з військової допомоги Україні в ситуації, коли Міг-29 українським силам передати так і не вдалося.
"Адміністрація Байдена, яка відчуває тиск з вимогою розширення арсеналу зброї для України в конфлікті з Росією, працює з європейськими союзниками, щоб прискорити доставку більш складних систем протиповітряної оборони та іншого озброєння до зони бойових дій", - вказує видання.
Зазначається, що перед поїздкою міністра оборони США Ллойда Остіна до Європи, яка запланована на наступний тиждень, відбулися попередні дискусії. Остін повинен відправитися до Брюсселю, щоб провести перемовини з союзниками з Альянсу. Також очікується його приїзд до Словаччини, яка разом з Польщею та Румунією повинна передати Україні військову допомогу.
Підкреслюється, що у Словаччини є зенітно-ракетний комплекс С-300, який призначений для краху літаків противника і знайомий українським військам.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розкритикував Північноатлантичний альянс і заявив, що у країн блоку немає сміливості для того, щоб закрити небо над Україною.
Зеленський підкреслив, що Україні потрібна допомога в боротьбі зі збройною агресією Росії вже наразі.