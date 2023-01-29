'Ніколи не надішлемо': Італія навідріз відмовилася постачати Україні наступальну зброю

Міністр закордонних справ Італії підкреслив, що військова ситуація в Україні – дуже складна і викликає занепокоєння.

Італія відмовилася постачати Україні наступальну зброю / bundeswehr de, president.gov.ua

Італія підтримує Україну у боротьбі з російським агресором. Країна передає нашій державі озброєння, необхідне для оборони. Однак про наступальну зброю мова не йде. Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Як зазначив міністр закордонних справ Італії в ефірі одного з італійських телеканалів, військова ситуація в Україні – дуже складна і викликає занепокоєння.

"Ми дуже стурбовані, ми всі працюємо заради миру і, як вирішив парламент, готові надати оборонну зброю", - цитує політика La Stampa.

Водночас Таяні підкреслив, що Італія не має наміру надсилати Україні наступальну зброю.

"Ми ніколи не надішлемо наступальну зброю, тому що ми не воюємо з Росією, у нас немає нічого спільного з російським народом", - заявив він.

Міністр закордонних справ Італії підсумував, що його країна лише прагне захистити незалежність України.

Військова допомога від Італії

Раніше в Італії уряд прийняв рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати балістичні ракети. "Зелене світло" було дано за вказівкою прем'єр-міністра Джорджії Мелоні. Водночас, за даними ЗМІ, прискорити рішення про передачу Україні батареї допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".

Також повідомлялося, що влада Італії ухвалить шостий міжвідомчий декрет про постачання військової допомоги Україні не раніше лютого. Йдеться про можливу відправку зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T і керованих ракет Aspide. В Офісі президента України заявили, що у Києва є "всі необхідні гарантії" від Італії щодо зброї.

Нещодавно стало відомо, що разом з комплексом протиповітряної оборони SAMP-Т Україна отримає 700 зенітних ракет Aster-30 на суму близько 2 млрд євро. Таке рішення було прийнято Італією і Францією, які готуються передати Україні комплекс ППО.

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