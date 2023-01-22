"Монстр перестане існувати": генерал пояснив, за якої умови путінський режим колосально послабиться

Генерал Маломуж підкреслив, що тільки-но диктатор Путін зникне, в його оточенні розпочнуться конфлікти.

Генерал Маломуж розповів, за якої умови путінський режим колосально послабиться / УНІАН, Главред, скріншот

Коли Збройні сили України розпочнуть потужну наступальну операцію на півдні та сході нашої країни, серед російських військових почнеться паніка. Загарбники тікатимуть, а українські захисники рухатимуться за ними по п'ятах аж до Криму. Таким чином ЗСУ зайдуть на півострів. Про це під час чату на Главреді розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Як зазначив генерал, такий розвиток подій колосально ослабить путінський режим, і тоді людей із російської верхівки більше турбуватиме питання не захоплення України, а порятунку самих себе.

"Якщо Путін відійде від влади, його оточення буде готове домовлятися з ким завгодно, аби тільки врятувати себе від потужної поразки та відповідальності в міжнародних судах. У Росії не буде якоїсь сильної коаліції, ні. Знаю цих людей особисто, тому впевнений, що, допоки є сили у Путіна, допоки він контролює ситуацію, його оточення лишатиметься об’єднаним у своїх агресивних намірах, але, за оперативними даними, ці люди вже не вірять у перспективи розпочатої війни", - розповів Маломуж.

За його словами, тільки-но Путін зникне, в його оточенні розпочнуться конфлікти. Маломуж підкреслив, що якщо комусь із цих людей вдасться об’єднатися, вони зможуть на певний період зберегти за собою владу та домовлятимуться з країнами-переможницями про умови, на яких вони існуватимуть. І ці умови вони будуть виторговувати за рахунок ядерного потенціалу, адже це дуже сильний аргумент.

"Отже, після зникнення Путіна і його програшу на фронті російський монстр перестане існувати. У Росії просто не буде єдиної потужної системи, яка готова вести глобальну війну. Це стовідсотково. Подивимося, звісно, як війна закінчиться, якими будуть втрати Росії, і на яких умовах все це станеться", - зазначив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Він також зауважив, що західні країни, зокрема, США, не хотіли би початку хаосу в Росії. На Заході зацікавлені, щоб були певні альтернативні сили, які візьмуть на себе відповідальність за контроль над ситуацією в РФ і над ядерною зброєю, але при цьому підуть і на системні зміни – не тільки на деокупацію України, а й на демілітаризацію РФ.

"Росія завдала величезної шкоди нашій державі, тож потрібно, щоб у новому світопорядку Росія жила в цивілізованому світі, але не відігравала визначної ролі, а в перспективі має відбутися і демілітаризація Росії, тобто здача нею ядерної зброї. Можливо, буде певний перехідний етап, на якому росіяни погодяться лише вийти з України, сплатити відшкодування та надати гарантії безпеки, а процес демілітаризації Російської Федерації будуть затягувати. І це вже буде предметом дуже складного торгу", - резюмував Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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