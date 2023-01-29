'Це трагедія. Заради чого гинуть люди?': російський генерал жорстко 'проїхався' по Міноборони РФ

Російський генерал підкреслив, що розв'язана Росією війна проти України, яку він назвав "спецоперацією", є трагедією для РФ.

Російський генерал різко "наїхав" на Шойгу / Міноборони РФ, Вікіпедія

Колишній віцепрезидент РФ, 75-річний генерал-майор у відставці Олександр Руцькой заявив, що російська армія не в змозі проводити оперативно-стратегічні наступальні операції, оскільки ЗС РФ керують некомпетентні люди, які ніколи не служили в армії.

Як зазначив Руцькой під час одного із заходів Загальноросійського руху підприємців, на початку вторгнення Кремль вигадав приводи для розв'язання великої війни, стверджуючи про необхідність провести "денацифікацію" та "демілітаризацію". Але після низки військових невдач керівництво РФ вже забуло про свої "цілі".

"Те, що зараз відбувається, пояснюється тим, що наші збройні сили не в змозі проводити оперативно-стратегічні наступальні операції. 22 роки ЗС РФ командують люди, які не служили в армії. Чверть століття збройними силами керують узагалі некомпетентні люди. Що може статися зі збройними силами? Ось вам підсумок. Міністр оборони у нас в армії не служив, військової освіти немає, і п'ять його заступників в армії взагалі не служили. Що це за Міністерство оборони?", - сказав Руцькой.

Російський генерал підкреслив, що розв'язана Росією війна проти України, яку він назвав "спецоперацією", є трагедією для РФ, тому що росіян відправляють на безглузду загибель.

"Ця "СВО" - трагедія для нашої країни. Тому що гинуть люди, безглуздо гинуть люди. Хоча вивіска і лозунг: "Захищаємо Росію". Де вони захищають Росію? Заради чого вони гинуть? А коли люди гинуть безглуздо, то це вже трагедія", - заявив він.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України вжив слово "війна". Так, глава Кремля визнав, що його армія веде війну в Україні, а не так звану "спецоперацію". Окрім того, Путін заявив, що начебто Росія прагне закінчення війни.

"Наша мета – не розкручувати цей маховик військового конфлікту, а, навпаки, закінчити цю війну, ми цього прагнемо і прагнутимемо. Ми будемо прагнути того, щоб це було закінчено. І що швидше, то краще, звичайно", - сказав російський диктатор.

Окрім того, Путін заявив, що метою війни в Україні є намагання "об'єднати російський народ". Глава Кремля цинічно заявив, що Москва діє у правильному напрямку. Також президент країни-агресорки вважає, що переважна більшість росіян готові "все покласти" заради своєї країни.

"Що стосується основної частини – 99,9% наших громадян, наших людей, які готові все покласти в інтересах батьківщини, тут для мене незвичайного нічого немає. Це просто зайвий раз переконує мене в тому, що Росія – особлива країна. І у нас живуть особливі люди", - сказав Путін.

Вас може зацікавити: