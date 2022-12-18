Диктатор РФ Путін назвав Зеленського "пособником нацизму" і відмовився від зустрічі – NYT

Глава країни-агресорки був налаштований проти президента України ще кілька років тому, бо той йому "не догодив" своїми рішеннями.

У NYT розповіли, що Путін "розчарувався" у Зеленському два роки тому, бо президент України "не вгодив йому своїми рішеннями"/ Офіс президента України, сайт Кремля

Президент України Володимир Зеленський "розбив надії Кремля" ще майже два роки тому. На початку 2021 року він запровадив санкції проти проросійського олігарха Віктора Медведчука і закрив проросійські телеканали.

Такі кроки розчарували російського диктатора Володимира Путіна. Про це зазначається у статті, присвяченій причинам поразок Росії в Україні, у виданні The New York Times.

Своє розчарування Зеленським Путін показав під час зустрічі з прем’єрміністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у жовтні 2021 року, яка відбувалася у резиденції диктатора в Сочі.

Як зазначається у статті, "Путін спалахнув гнівом, коли мова зайшла про Україну".

Коли Беннет сказав російському диктатору, що Зеленський зацікавлений у зустрічі з Путіним, той лише відповів, що йому "немає чого обговорювати з цією людиною". Крім цього, він додав: "Що він за єврей? Він пособник нацизму".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде вести перемовини з країною-окупантом РФ, яка вважає за потрібне дивитися на світ виключно крізь призму власного світогляду. Росією править нацистський режим, а з Володимиром Путіним нема про що говорити. Київ зацікавлений у поверненні всіх територій, які окупувала Москва.

Також Зеленський оцінив загрозу потужнішого наступу РФ у 2023 році. Він зазначив, що росіяни одержимі помстою і ніколи не відмовлялися від своїх загарбницьких планів щодо України. Тому не можна відкидати того варіанту, що країна-агресорка Росія і справді може здійснити новий наступ у 2023 році.

Читайте також: