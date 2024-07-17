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"Що ви за тварина?": Кислиця висміяв представника Росії в ООН

Анна Косик
17 липня 2024, 09:47
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Під час чергового засідання Радбезу ООН, український дипломат гостро прокоментував виступ представника ворожої країни.
Кислица, Лавров
Під час Радбезу ООН Сергій Кислиця "розніс" очільника МЗС РФ Лаврова / Колаж: Главред, фото: flickr, Сергій Кислиця

Під час виступу на Радбезі ООН очільник МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров процитував твір Джорджа Орвелла "Колгосп тварин". Після цього український постпред при ООН Сергій Кислиця вирішив поцікавитися в представника РФ, якою ж твариною є він у цій історії.

Як написав Кислиця у соцмережі X, Лавров під час виступу розповідав: якщо ти наважишся відстоювати свої національні інтереси, то будеш оголошений вигнанцем і відданим санкціям, проводячи аналогію з тваринами із оповідання письменника.

Постпред України відреагував на це словами, що спроба "мобілізувати" Орвелла на свою підтримку Лавровим є жалюгідною. Також він нагадав представнику ворожої країни, що нью-йоркські дипломати насправді читали Орвелла, а не є побічними продуктами МДІМВ у Радянському Союзі, де книжки письменника були заборонені або піддані цензурі.

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"Його ручні собаки спічрайтерів забули нагадати йому, що Джордж Орвелл був критиком Сталіна і ворожим до керованого Москвою сталінізму. За словами Джорджа Орвелла, "Колгосп тварин" відображає події, що привели до російської революції 1917 року, а потім до сталінської епохи Радянського Союзу – періоду часу, коли Росія жила під комуністичною ідеологією Йосипа Сталіна, якого так любить сьогоднішня Росія-ферма, майже шанована!" – йдеться в дописі.

Дії ООН в контексті російсько-української війни

Нещодавно постійний представник України при ООН Сергій Кислиця прокоментував масований ракетний удар країни-агресора Росії 8 липня, внаслідок якого загинули десятки людей. Цей черговий військовий злочин РФ має спонукати членів Ради безпеки переглянути можливість Росії користуватися правом вето в організації.
Згодом стало відомо, що після засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювали ракетний удар країни-агресора РФ по київській дитячій лікарні Охматдит, російське представництво влаштувало ланч із нагоди свого головування в установі.

Напередодні агресор Росія скликала засідання Ради Безпеки ООН, щоб "обговорити" постачання озброєнь Києву для відбиття нападу російських окупантів. Москва допомогу постійно "засуджує". Україна і близько півсотні країн цивілізованого світу вказали на лицемірство російської держави і поставили її на місце.

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