Байден буде вимагати від Конгресу потужну допомогу для України: куди розприділять

Байден планує попросити виділити Конгрес ще 25 мільярдів доларів.

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Байден планує вимагати від Конгресу 25 мільярдів доларів для України / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

Президент США Джо Байден хоче подати до Конгресу запит на додаткове фінансування у розмірі щонайменше 25 мільярдів доларів.

За словами джерел Bloomberg, додатковий запит включатиме приблизно 12 мільярдів доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих і 13 мільярдів доларів на оборону, включаючи допомогу Україні. Кошти надзвичайних ситуацій не будуть обмежуватися бюджетом.

"Таким чином він створить можливу боротьбу з республіканцями, які менш бажають надавати подальшу фінансову підтримку війні в Україні", - зазначили у виданні.

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Відомо, що адміністративно-бюджетне управління Білого дому відмовилося від коментарів.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Байден дав добро на навчання українських пілотів на F-16. Зараз у американської сторони поки немає офіційних заяв з приводу деталей майбутніх тренувань українських пілотів на F-16.

Перші танки Abrams прибудуть в Україну у вересні. США планують у серпні відправити кілька Abrams до Німеччини - там танки пройдуть остаточну модифікацію. Після цього танки будуть відправлені в Україну.

ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5. Раніше виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Данія і Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1.

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